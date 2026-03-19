以色列邊境加倍部署兵力！　目標剿清黎巴嫩境內真主黨軍事設施

▲在黎巴嫩，一名男子站在以色列襲擊醫療中心後的瓦礫堆旁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方持續擴大在黎巴嫩南部的軍事行動。以軍指揮官18日表示，自3月1日以來，以色列已將黎巴嫩邊境部署兵力增加逾一倍，並在已要求撤離的南部村莊中展開搜索行動，以清除真主黨（Hezbollah）相關設施。

以色列想剿清伊朗與代理人勢力

路透社報導，隨著以色列戰機對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動空襲，並針對真主黨據點進行打擊，南部地區多處村莊可見濃煙升起，以軍同時跨境進行砲擊。這些行動被視為美國與以色列對伊朗戰爭外溢至黎巴嫩的最致命升級之一。

以色列此前已要求利塔尼河（Litani River）以南地區居民撤離，導致數十萬黎巴嫩民眾逃離家園。自3月2日加入支持伊朗的行動以來，真主黨持續向以色列發射火箭。

目標：讓真主黨軍事設施歸零

一名未具名以軍指揮官表示，「目標是確保真主黨不再擁有任何軍事基礎設施」，並指出部隊正在進入村莊，搜索是否藏有武器或通訊設施。他強調，在部分情況下，武器可能被藏於民宅之中，因此必須逐一確認。

真主黨則否認利用民用設施藏匿武器，並指控以色列藉由摧毀住宅阻止居民返回。以色列方面否認相關說法，但南黎多個村落已幾乎被夷為平地。

以軍表示，自南黎行動開始以來已有2名以色列士兵死亡；黎巴嫩當局則指出，至少968人死於以軍攻擊。另有真主黨官員透露，目前已有至少46名成員喪生。

消息人士指出，以軍正緩步推進，目標是先全面控制邊境城鎮希亞姆（Khiyam），再視情況向利塔尼河方向推進。對於是否建立更深入的軍事據點，以軍指揮官未正面回應，僅表示部隊「已準備執行各類任務」。