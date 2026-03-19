台灣反擊改稱南韓　韓網一面倒酸爆「零傷害」：台人好自卑

▲我改稱韓國「南韓」，韓國網友一面倒酸爆。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

韓國電子入境卡系統去年2月上線後，在國籍選項中將台灣列為「中國（台灣）」，我外交部提出嚴正交涉後，3月1日起已將我「外僑居留證」中的「韓國」改為「南韓」，將視後續回應，在電子入境登記採取相同措施。不過，新聞傳回韓國後，被當地網友一面倒酸爆。

韓網瘋傳台灣反制新聞 47萬人次瀏覽衝上熱門

韓國網友18日在論壇「FMKorea」分享台灣反制韓國的新聞，迅速登上熱門版面，截至發稿時間，已有超過47萬次瀏覽、956則留言。內容包括我外交部要求韓方3月31日回覆，否則將在「台灣電子入境登記表」採取相同措施，將「韓國」改為「南韓」。

韓網一面倒譏諷 稱改叫南韓反而更不會搞混

許多韓國網友看完紛紛笑說，「零傷害」、「韓國的英文就是South Korea啊哈哈」、「韓國人才不會因為稱呼就反應過度」、「好的，島國中國人」、「台灣早在用這個詞了阿，現在搞得好像什麼大規模報復一樣，好好笑」、「我反而覺得叫南韓比較好，大家不會搞混哈哈」、「是因為棒球被淘汰而悶悶不樂嗎？」

還有人提台海戰爭 酸台灣「最終還是要求人幫」

還有韓國網友說，「他們真是些可悲，連獨立都沒辦法」、「台灣人自卑情結太嚴重了，也難怪他們是小島」、「台灣的反韓情緒和東南亞不同，甚至開始涉足政治、製造事端了」、「無法獨立、民族認同感模糊不清的可悲失敗者才會在乎這種事情」、「我以為他們已經跟中國斷交了，結果聽說中國居然還在買台灣所有的農產品」、「如果台海戰爭爆發，最終請求援助的還是你（台灣），你真的認為你現在的態度是對的嗎？」

▼台灣反擊改稱南韓，韓網一面倒酸爆。（圖／翻攝自fmkorea）