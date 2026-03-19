柯文哲自稱「最礙眼雜質」　重申不會投降

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積弊案，案件預計在3月26日進行一審宣判。柯文哲去年曾公開喊話「絕不投降」，昨日（18日）他接受媒體專訪時，重申自己不會投降，甚至自稱「是最礙眼的雜質」。

▲柯文哲自稱最礙眼雜質，並重申自己不會投降。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲申請解除境管赴日遭駁回

柯文哲因涉京華城容積弊案，案件將在3月26日宣判，但他想赴日參加兒子3月24日在東京大學舉行的博士班畢業典禮，於是委託律師向法院聲請暫時解除出境限制，不過，日前已被台北地院駁回。

柯文哲自稱「最礙眼雜質」

根據《聯合報》報導，柯文哲對總統賴清德提出控訴，他無法理解為何要將反對者定義為雜質，而不是當成合金，或許他在賴的眼中就是最礙眼的雜質，但很抱歉，他不會投降。

柯文哲重申不投降

其實，柯文哲去年9月8日以7000萬元交保走出台北地院時，就曾公開向支持者喊話，「絕不投降、絕不屈服」，如今他再次重申不會投降，引發各界正反意見討論。

民進黨回應質疑

而關於柯文哲控訴賴清德介入司法一事，民進黨方面回應，基於尊重司法獨立，對於審判中的案件不多做評論。民進黨發言人吳崢表示，當初去檢舉京華城案的是國民黨市議員，不是民進黨也不是賴清德，希望柯文哲能誠實面對司法。