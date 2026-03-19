內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

▲汪師與林師傳出不倫戀後，二人仍不避嫌在校園內同進同出。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

內湖高工傳出職場不倫戀，現年60多歲的汪姓男教師背著妻子偷吃，跟林姓女同事開房間，汪妻為此提告小三，法院判小三需賠原配12萬元，汪、林二人至今在校仍高調交往，引發討論。此外，知情人士A先生也向本刊爆料，汪師因抄襲論文遭拔除博士學位、林師曾霸凌女同事，二人皆鬧過不小爭議。

本刊調查，汪姓男教師在2008年取得台師大博士學位，但多年前遭人檢舉抄襲論文，台師大調查後發現汪在論文中大量使用他人的國科會計畫研究結果，且未依規定使用或經過授權，雖然汪在參考文獻中列出該國科會計畫名稱，但校方認為不符合規定，認定他侵權，撤銷汪的博士學位。

▲汪姓男教師因論文抄襲案遭撤銷博士學位。

同樣捲不倫戀的林師則是遭爆先前霸凌同校的女老師，她因不滿霸凌案成立，向委員會提出申訴，仍遭駁回。原來4年前林師擔任某系科召，期間遭李姓女老師指控濫用職權搞霸凌、排擠，像是未通知李師參加重要會議、剝奪她的發言權，李師認為長期遭林師冷落、孤立，感到壓力沉重，於是提出申訴。經調查，霸凌案成立，林師提出申訴反控對方惡意攻擊，仍遭委員會駁回，但校方最後決議不懲處林師，僅拔除她的科召頭銜。

A生表示，過去傳出不小爭議的汪師、林師二人，如今再度因不倫戀引發質疑，認為校方若一再消極處理，恐讓二人日後更囂張，希望校方能夠硬起來整頓歪風，避免衍生更多爭議。

本刊致電北市教育局，教育局表示接獲民眾陳情該校教師疑似有不假外出情事，已即刻通知該校依法啟動調查，經該校依據民眾檢舉時段及地點調閱相關監視器紀錄後，並無發現該二師疑似離校或未參與校內活動情形，教育局已督導學校加強教師差勤規定之宣導，每月依規定落實2次不定期查勤，強化內部教職員工差勤管理作業。

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