內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」大10歲人夫同事

▲內湖高工傳出職場不倫戀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

內湖高工汪姓男教師與小他10多歲的的林姓女同事發生婚外情，原配提告，士林地方法院審理後，前年判決林師賠償原配12萬元。但汪、林毫無收斂，年初還被抓包他們一同參加研習會，二人簽完名就不見人影，校方調查後卻說查無異狀，讓汪、林有恃無恐，甚至還在辦公室親密互動，讓同事無法接受。

判決書指出，4年前汪妻整理丈夫衣物，在口袋找到某溫泉飯店的湯屋泡湯消費發票，找徵信社調查後，發現丈夫同年3月趁上班空檔跟林姓女老師二人一前一後外出，相約到校外的餐廳碰面約會，還續攤開房間，汪妻憤而提告。

林師出庭時雖矢口否認，辯稱不知汪男已婚，但汪妻提供她與林師通話的錄音檔，證實林師明知汪男已婚也曾向原配致歉，但仍與汪交往，還被抓包跟汪開房間，汪妻決定不忍了向林師提告，士林地院判賠12萬元。

知情人士A先生透露，現年60多歲的汪姓男教師不顧已婚身分跟女同事過從甚密不是第一回，擅長理財投資的他總是以分享投資心法，或是透過炫富手段，像是曬雙B名車、到國外旅遊、喝高檔紅酒等照片接近女同事，因為林師被汪妻提告，汪的黑歷史才隨之曝光。

「希望他們能適可而止，不然在學校亂搞真的很難看！」A先生說，汪、林任教同科系，也都是導師，傳出婚外情後，二人非但未遭懲處，甚至汪、林二人持續高調曬恩愛，時常在辦公室有親密互動，讓同事無法接受。

年初有人發現他們一同參加研習會，二人簽完名就不人見影，懷疑二人又蹺班約會，向1999檢舉，校方調查後，卻說未發現二人離校也未離開研習會，不少同事擔心恐讓汪、林更有恃無恐，助長不倫戀歪風。



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