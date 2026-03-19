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原油一度飆破110美元！　伊朗能源設施遭打擊

▲荷姆茲海峽交通中斷，油輪停泊。（圖／路透）

▲荷姆茲海峽交通中斷，油輪停泊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中東能源設施遭攻擊引發市場震盪，國際油價大幅飆升，布蘭特原油一度衝上每桶110美元。美國官員表示，總統川普事前知曉以色列對伊朗南帕爾斯氣田（South Pars）的打擊行動，並表態支持，但他希望接下來能暫緩對伊朗能源設施的打擊。

布蘭特原油一度飆破每桶110美元

市場數據顯示，布蘭特原油盤中最高觸及110.90美元，美國西德州中級原油（WTI）則升至99.78美元。價格上漲主要因伊朗能源基礎設施遭到攻擊，卡達重要設施傳出火警，沙烏地阿拉伯也攔截空中威脅。

這波漲勢延續前一交易日走勢。先前伊朗半官方媒體報導，南帕爾斯天然氣田（South Pars）及阿薩盧耶（Asaluyeh）石油設施遭攻擊，推升布蘭特原油收盤上漲3.83％至107.38美元，WTI則上漲0.1％至96.32美元。

油價漲勢止不住

儘管白宮已暫時豁免《瓊斯法案》（Jones Act），允許外籍船舶在未來60天內於美國港口之間運輸能源與商品，以增加供應彈性，但仍未能抑制油價漲勢，反映市場對中東局勢的敏感程度。

市場人士指出，原油價格每日於美東時間下午2時30分結算，但實際交易幾乎24小時進行，僅短暫休市一小時；在地緣政治風險持續升高下，油價短期波動仍可能加劇。

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