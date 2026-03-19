女學生外送備註：請附3張衛生紙　店員公審被炎上道歉！家長發聲

▲高雄一家鴨肉飯的店員發文公審外送客人，事件炎上後業者跳出來道歉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄1名陳姓女子訂購鴨肉飯時備註「請幫我附3張衛生紙，非常感謝」，孰料事後卻遭店員公審，還被公開個資；事件延燒後，店家出面道歉，強調會負起全責並加強教育訓練。1名自稱是陳女母親的網友很心疼未成年的女兒，喊話「我希望我們社會多一點愛，多一點同理心，而不是當笑話成為飯後娛樂」。

客人婉言要求遭公審

1名網友於Threads發文表示，陳姓女子訂購110元的鴨肉飯時，備註「如果可以，請幫我附3張衛生紙，非常感謝」，讓從事餐飲將近2年的他相當驚訝，不僅貼出與朋友的訊息對話，還嘲諷「家裡是沒有衛生紙是不是？第一次看到這種備註」，該名店員還曝光外送的單據，將女子的個資姓名通通曝光。

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▲鴨肉店店員發文公審、嘲笑外送客人，事件炎上後已刪文，但已被截圖備份。

對此，其他人紛紛譴責該名網友，「現在連要衛生紙都要被公審了嗎」「說真的，我覺得消費者的用詞非常客氣，也沒有刁難店家的意思」「看不懂？要衛生紙有什麼問題？」「三張又不是三包，給不起就不要給」「都說如果可以，後面還加感謝，很有禮貌了還被公審喔」「公布個資犯法耶…」。

店家道歉喊會負全責

▲鴨肉店負責人18日上午跳出來發聲明道歉。

「造成大家社會感官不好，是我教育失策！真的很抱歉，很對不起。」鴨肉店負責人18日回應，「員工的貼文，一時衝動，內容為跟朋友的日常對談，他也已自行請假一週，並且會深深反省並改進。」負責人一再道歉「我會負起全責」，強調已跟店內員工加強教育訓練，這次的事情他已經知道錯誤，也反省改進。

心疼愛女籲多同理心

1名自稱是陳女母親的網友出面留言，透露所謂的陳小姐僅是在校讀書的學生，因鴨肉飯滿油的，學校抽屜的衛生紙恰好用完，才希望店家方便的話可提供衛生紙。「今早女兒跟我說到這事，她跟我說：『媽媽，跟店家要衛生紙是不對的行為嗎？』」對於愛女個資遭曝光，她坦言當下是相當氣憤。

▲受害的當事人家屬18日晚上留言，獲得其他人一致力挺，也大讚其女很棒。

「這件事情也造成她的困擾，但妹妹真的很棒，她跟我說記者有找她，但她婉拒了，因為她怕會給店家帶來負面消息，而生意受影響。」陳母心疼愛女無端遭到議論，最後喊話「我希望我們社會多一點愛，多一點同理心，而不是當笑話成為飯後娛樂，謝謝您們！」該番言論獲得不少網友力挺與叫好。



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