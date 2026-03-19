女偶像退團後快活不下去了！　節目灑淚：沒錢交房租

▲日本前偶像富田鈴花。（圖／翻攝IG／suzy.tomita，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本前偶像女星富田鈴花（Suzuka Tomita）自2025年離開團體「日向坂46」後，演藝事業陷入低潮，工作量大減，收入縮水至偶像時期的四分之一，坦言面臨付不出房租的困境。日前她挑戰高額獎金任務失敗，情緒失控淚崩痛喊「活不下去了」，慘況曝光後引發大眾討論。

現年25歲的富田鈴花在綜藝節目《千鳥的鬼連戰》（Chidori no Oni Renchan）中亮相，目標是挑戰贏取200萬日圓（約台幣41萬）的獎金。她在賽前受訪時透露，去年畢業後工作銳減，現在一週平均僅有一次通告。由於希望能靠這筆獎金補貼生活開銷，她在壓力下全力以赴，無奈最終挑戰失敗，讓她忍不住在鏡頭前崩潰落淚。

昔日偶像歌姬光環消退收入大減

針對這段辛酸告白，網路上出現正反兩極的評價。部分粉絲感到心疼，認為偶像產業競爭激烈，單飛後的發展本就充滿變數；但也有網友抱持批評態度，直言既然演藝工作入不敷出，就應該務實地尋找兼職或一般工作，而非在螢光幕前枯坐空等獎金。這場畢業後的生存保衛戰，也揭露了演藝圈從團體單飛後，必須面對的現實殘酷。

回顧富田鈴花2025年8月的表現，當時剛推出首本個人寫真集，更以2.7萬本的驚人銷量勇奪Oricon公信榜週榜冠軍，展現極高的人氣。然而她選擇在人氣巔峰之際宣布畢業，令許多支持者感到不捨。如今面臨生活難關，對比昔日的風光成績，不僅讓外界感到惋惜，也再次驗證了偶像轉型之路的艱辛與不確定性。