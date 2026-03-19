鋒面通過！北台灣降溫雨下3天　周末再飆30度

▲今晨4:40分觀測，台灣陸地晴朗、鄰近海域雲層漸增（左），鄰近海域降水回波增多（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今晨（19日）本島最低溫13.9度，於5點12分出現在新竹關西，隨著今天微弱鋒面通過，北台灣轉涼有少量降雨，明後天東北部降雨更明顯，直到周日（22日）才會放晴，屆時各地晴朗微熱，上看30度。

微弱鋒面掠過北部海面 北台灣轉涼雲量增多

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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（18日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（19日）微弱鋒面通過北部海面，北台灣雲量增多、略轉涼，其他地區仍暖熱如夏。北海岸、東半部及部分山區偶有局部少量降雨的機率。

各地區氣溫如下：

北部15至24度

中部15至29度

南部15至32度

東部14至30度

明後天東北部雨勢較明顯 中南部白天微熱早晚涼

最新模式模擬顯示：明天、周六（20、21日）微弱東北風影響、迎風面北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，東北部降雨較明顯；北台灣偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。

周日至周四大致晴朗穩定 下周五鋒面再南下轉雨降溫

周日至周四（22至26日）微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，白天微熱約30度、早晚偏涼。

下周三、四（25日、26日）微弱鋒面邊緣的雲層、有時會影響到北海岸、東半部，使其雲量略增、有零星少量降雨的機率。下周五（27日）微弱鋒面再南下，北、東轉雨，氣溫降。

下周六（28日）雨後多雲、逐漸好轉。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的不確定性增大，也頻繁調整，需持續密切觀察。