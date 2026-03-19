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今起變天2地區降溫有雨　週日才好轉

▲▼羽絨衣,行人,路人,過馬路,行人穿越道,斑馬線,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北部、宜蘭今天變天。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天變天！東北季風、鋒面雙重影響，北部、宜蘭降溫有短暫雨，明後天雨區擴大，宜花山區會有較大雨勢發生。

根據中央氣象署資料顯示，今天（19日）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫將稍下降，其他地區早晚亦涼，請適時增添衣物；預測低溫在中部以北及宜蘭16-18度，南部及花東約19、20度。

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高溫方面，北部及宜蘭約23、24度，花東約25、26度，中南部可達28-30度；天氣方面，受微弱鋒面通過影響，會變得較不穩定，新竹以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有不定時的局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今天變天。（圖／中央氣象署）

▲今天變天，持續到週六。（圖／中央氣象署）

20(五)-3/21(六) 東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，鋒面位於台灣東北部海面，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，3/20東北部及東部山區有局部較大雨勢發生的機率。

3/20-3/21低溫預測：中部以北、宜花及澎湖16-19度，南部及東南部19-20度，金門14度，馬祖12度；高溫預測：北部、東北部22-24，花東25-26，中南部28-29度，澎湖21度、金門20-21度，馬祖15度。

3/22(日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

3/22低溫預測：中部以北、宜蘭及澎湖16-18度，南部及花東19-20度，金門14度，馬祖12度；高溫預測：北部、宜花25-26，中南部及東南部27-30度，澎湖22度、金門21度，馬祖16度。

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