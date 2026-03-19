美情報總監辦公室：中國未計畫2027年攻台　共軍仍持續備戰

▲台海巡署艦艇與中國海警艦隊對峙全程監控。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新評估指出，北京目前沒規劃於2027年對台動武，但解放軍未停下軍事準備，持續強化攻台與嚇阻美軍介入的能力，為未來接獲指令預作準備。

美國國家情報總監辦公室今天公布「2026年美國情報社群年度威脅評估」報告，長達30多頁。報告聚焦中台情勢，認為北京在2026年仍會以避免衝突為前提，逐步為最終達成統一創造有利條件。

報告指出，中國領導層雖多次放話必要時不排除動武，並認定美國藉台灣牽制中國發展，但在情勢允許下，北京仍較傾向以非軍事手段推進統一進程，降低直接衝突風險。

▲美國情報界評估，中國目前並未訂出2027年入侵台灣的計畫。（圖／路透）

中國對台策略：不設時程、雙軌並進

美國情報界評估，中國目前並未訂出2027年入侵台灣的計畫，也未公布統一的明確時間表。不過，北京曾公開強調，台灣統一與2049年「民族復興」目標高度連動，具高度政治象徵意義。

在軍事層面，報告指出，解放軍持續推進各項作戰規劃與能力建設，在奪台及嚇阻、甚至在必要時擊退美軍介入方面，展現穩定但不平均的進展，近年也不斷擴大對台周邊軍事行動的範圍與頻率。

攻台變數多 美國是否介入成關鍵

報告分析，北京若評估是否、以及如何採取軍事行動，幾乎必然會考量多重因素，包括解放軍整體戰備狀況、台灣內部政治動向，以及美方是否出兵協防。中國官員也清楚，兩棲登陸作戰難度極高，一旦美軍介入，失敗風險大幅上升。

報告同時警告，若美國介入台海衝突，中國可能對美國運輸與關鍵基礎設施發動網路攻擊，雖造成嚴重干擾但仍可修復；反之，若美國未介入，全球經濟與安全將承受高昂代價，包括科技供應鏈斷裂與市場恐慌。美中若陷入長期戰爭，對雙方及世界經濟的衝擊，恐前所未見。