醫揭糖尿病警訊「臉上7徵兆」　長痘、長斑都上榜

記者黃翊婷／綜合報導

皮膚問題可能不是保養做不夠，也許是身體發出的代謝警訊。家醫科醫師李思賢列出7個臉部特徵，表示若符合3項以上，建議民眾安排抽血檢查，評估血糖與相關代謝指標，包含眼周浮腫、反覆長痘、嘴唇乾裂、黑色棘皮症等等，如果長期放任不管，恐怕會增加罹患第二型糖尿病的風險。

▲臉部皮膚問題，有可能是代謝警訊。（示意圖／VCG，與本文內容無關。）

李思賢在個人臉書「思思醫師，陪你健康的好朋友」、粉專「初日診所」發文表示，研究發現如果身體長期處於血糖偏高或胰島素阻抗的狀態，皮脂分泌、發炎反應與皮膚代謝都可能受到影響，這些變化也會出現在臉上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李思賢指出，7個臉部特徵包含眼周浮腫或眼袋、反覆長痘、嘴唇乾裂、頭髮稀疏或頭皮油亮、齒痕舌、臉上有斑、黑色棘皮症，若符合3項以上，建議民眾安排抽血檢查，進一步評估血糖與相關代謝指標。

李思賢提醒，如果長期忽略，血糖問題可能會在沒有明顯症狀的情況下持續惡化，進而導致未來罹患第二型糖尿病、脂肪肝與代謝疾病的風險增加。