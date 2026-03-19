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美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

▲美光財報優於預期。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美光財報優於預期。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者張靖榕／綜合報導

美國記憶體大廠美光科技（Micron Technology）公布財報，受惠AI帶動記憶體價格上揚，第2季公司毛利率大幅提升，營收達238.6億美元（約新台幣7647億元），大幅優於市場預期。公司同時公布預測，第3季營收將顯著高於華爾街預期，主因AI硬體需求快速成長，帶動其記憶體產品出貨動能持續升溫。財報出爐後，美光盤後大跌超過5%。

財報遠超華爾街預期

美光財報顯示，截至2026年2月26日的第2季，美光營收達238.6億美元，優於市場預期的200.7億美元；每股盈餘為12.20美元，同樣顯著超出市場估值。其中最受市場關注的是獲利能力表現。美光第2季非GAAP毛利率達74.9％，相較去年同期的37.9％幾乎翻倍成長，主要受惠記憶體價格上漲與高頻寬記憶體（HBM）產品占比提升。

美光表示，隨著科技公司競相發展通用人工智慧（AGI），客戶正加碼長期資料中心投資，推動AI基礎設施擴張，也使高階記憶體與儲存需求大幅提升。

美光股價今年以來已上漲超過61％，目前與南韓三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）並列為全球3大高頻寬記憶體（HBM）供應商，該產品為AI運算不可或缺的關鍵元件。

第3季營收續超預期

財測方面，美光預估第3季營收將達335億美元（約新台幣1兆735億元），上下浮動7.5億美元，明顯高於市場預估的242.9億美元（約新台幣7784億元）。

在資本支出方面，美光將2026財年資本支出預估由原先的200億美元上調至250億美元（約新台幣8011億元），並預期2027財年將進一步增加，其中建廠相關支出將較前一年增加超過100億美元，顯示產能擴張持續加速。

此外，公司董事會也核准將季度股利提高30％。

盤後股價下挫

美光財報出爐後，盤後股價應聲下挫，收盤價為461.73美元，盤後一度跌至449.41美元，歷經小幅收斂後再度下探，截至出稿時間，盤後股價跌至446.17美元。

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