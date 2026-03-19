美以轟炸「全球最大氣田」伊朗怒喊報復　油價飆漲近110美元

▲荷姆茲海峽交通中斷，油輪停泊。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

全球最大、伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田稍早傳出遭美軍攻擊，伊朗軍方緊急發出警告，對波斯灣地區3國家能源設施展開報復行動，引發市場對供應中斷的高度憂慮，國際油價周三大幅走揚。布蘭特原油盤中逼近每桶110美元，美國指標西德州原油同步上漲。

能源設施首度遭襲 衝突明顯升級

伊朗媒體報導，伊朗的石油與天然氣產業的相關關鍵設施，包括煉油廠，遭到美國與以色列的空襲，並特別點名南帕爾斯天然氣田與阿薩盧耶（Asaluyeh），其中南帕爾斯氣田與卡達共享，而卡達已經關閉全球最大的液化天然氣工廠，為本輪衝突中首次有伊朗油氣設施直接成為目標。

外媒指出，美國與以色列已對包括煉油與石化設施在內的多處據點發動打擊，象徵戰事進一步升級。德黑蘭隨即發出警告，波斯灣鄰國的能源設施恐在短時間內成為下一波攻擊對象，加劇市場緊張情緒。分析人士認為，南帕爾斯為全球最大天然氣田之一，一旦產出受阻，影響層面將迅速擴散至全球能源鏈。

荷姆茲海峽受阻 供應缺口擴大



至於關鍵航道荷姆茲海峽的運輸受阻，將進一步衝擊石油與液化天然氣出口。市場估算，目前中東原油減產規模已達每日700萬至1000萬桶，相當於全球需求約一成，供應缺口明顯擴大。

若軍事行動持續擴大，能源價格仍有上漲壓力。全球油價指標的布蘭特原油周二收在每桶103.42美元，創下戰爭爆發以來新高，周三又飆升5%，逼近每桶109美元。