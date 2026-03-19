挪威王室形象崩！王儲繼子涉「4起性侵＋偷拍」　檢方求刑7年7月

▲挪威王儲繼子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

挪威王室爆發重大醜聞，王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）的長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）因涉嫌多項罪名受審，檢方在庭審結案時建議判處7年7個月徒刑，引發國際關注。這起案件目前正在奧斯陸地方法院審理，預計判決結果將於數週至數月後出爐。

涉39項罪名 否認4起性侵指控

根據《BBC》、《衛報》等外媒報導，現年29歲的荷伊比，是挪威王儲妃梅特瑪莉與前伴侶所生，雖在王室環境成長，但並無正式王室頭銜。檢方指出，他涉及多達40項罪名，其中39項應被判有罪，包括4起性侵、家庭暴力、違反禁制令、毒品與危險駕駛等。

不過，赫伊比僅承認部分較輕罪名，例如毒品與交通違規，並堅決否認最嚴重的性侵與暴力指控。他主張，與相關女性的性行為均為雙方同意。

▲ 挪威王儲哈康與王儲妃梅特瑪莉特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵爭點曝光 受害者疑在無意識狀態

檢方指出，4起性侵案件的受害者當時均處於睡眠或無行為能力狀態，而這也是案件核心爭議。更引發爭議的是，警方在調查中發現部分案發過程疑似被拍攝，其中3起案件存在相關影像，且未經當事人同意。

檢察官亨里克斯博（Sturla Henriksbo）強調，「性侵會留下長期創傷，甚至摧毀人生」，並指出是否曾發生過合意性行為，並不影響對本案的認定。他也認為，拍攝行為進一步加重對受害者的傷害。

王室形象重創 案件全球矚目

這起案件自今年2月開庭以來，已審理近7周，成為挪威頭條新聞，也吸引國際媒體關注。庭審期間，多名證人與受害者出庭，包括荷伊比前女友、知名網紅豪克蘭（Nora Haukland）。

此外，事件也讓挪威王室陷入前所未有的壓力。王儲妃梅特瑪莉近期亦因過去與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關聯遭質疑，形象受挫。

檢方強調應重判 結果恐數月後揭曉

檢方除求刑7年7個月外，也要求限制赫伊比與部分受害者接觸、沒收電子設備並吊銷駕照。警方亦指出，不應因其身分或媒體關注而減刑。

案件目前已進入最後階段，待辯方完成結案陳詞後，法官將進行評議。外界普遍認為，即便部分罪名不成立，赫伊比仍可能因已認罪的罪行面臨刑責，最終判決備受關注。