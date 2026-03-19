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拖吊蟑螂案「龜山回台北8.8萬」涉詐欺、恐嚇　2業者聲押禁見

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，許峯頤。（圖／記者劉昌松攝）

▲拖吊蟑螂案許姓業者遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、許力方／台北報導

台北市刑大嚴打拖吊蟑螂，近日鎖定3家業者，在合約中巧立名目、暗藏離譜價格，警方17日逮捕6人到案，32歲蔡姓、26歲的許姓以及33歲的崔姓業者等人移送後2人被依詐欺罪聲押禁見、4人各以20萬元交保，聲押理由曝光。

警方查出，有三家不同的拖吊業者涉入其中，包括32歲蔡姓、26歲的許姓以及33歲的崔姓等三名拖吊業者，但是其中崔姓男子在新聞爆發後，於三月初前往泰國，目前仍未到案。另外，許姓業者的26歲廖姓女友，也在拖吊公司負責接電話，接到電話後指派司機出發，28歲的李姓、32歲的劉姓以及19歲的陳姓司機等3人日前被移送台北地檢署。

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，蔡尚璁。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡姓業者也遭聲押。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署18日晚間依詐欺罪將蔡姓、許姓業者聲押禁見，因被告2人均涉犯違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞。另外陳姓、李姓、劉姓司機各以20萬元交保，許男女友廖女也是20萬元交保。

根據調查，警方發現，共計有22名被害人提告，經查扣清單，3家公司至少經手50起拖吊案件，也請被害人踴躍出面指認，其中最離譜的竟然從桃園龜山至台北市，開價8.8萬元，但是無奈被害人還是認帳買單。

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，廖慧玉。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，劉峻廷。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，李哲宇。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 拖吊車敲竹槓詐欺案，陳秉賢。（圖／記者劉昌松攝）

▲廖女以及劉、李、陳姓司機皆以20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

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