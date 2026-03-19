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大陸 大陸焦點 特派現場

菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲　出價3.7萬收購遭拒

自家菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲　出價3.7萬收購遭拒

▲一名老翁挖出外形像人手的山藥，畫面曝光後引發討論，甚至有人出價約3.7萬元想買。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東省揭陽市1名老人近日在自家菜園挖出1根外形酷似人手的「淮山」，當場受到驚嚇，相關消息引發關注。畫面曝光後，不少民眾對這株造型特殊的山藥產生興趣，甚至有人開價人民幣8000元（約新台幣3.7萬元）欲購買，但遭家屬婉拒。

《瀟湘晨報》報導，老翁挖出的山藥不僅有5根「手指」，最前端還有酷似指甲的輪廓，且最左邊的指頭較短，看上去就像人類的手掌，老人的女婿黃先生17日受訪時表示，目前尚未決定如何處理這根被稱為「淮山手」的作物，是否出售或保存仍在考慮中。

專家指出，淮山（山藥）在生長過程中，塊莖形狀本就具有高度變異性。由於地下環境複雜，如土壤硬度、石塊阻礙或其他植物根系影響，都可能導致其生長方向改變，進而形成類似動物或人體器官的特殊外形。

儘管外觀奇特，但這類「異形」淮山在食用價值上與一般山藥並無差異，口感與營養成分也完全相同。專家提醒，民眾不必過度驚慌，可視為自然生長過程中的正常現象。

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