女自封帶貨高手！誆賣「沙漠白金」利潤90%　跨海騙走陸配1283萬

▲彰化女子誆賣駱駝奶零風險利潤90%，詐騙陸配台幣1283萬元。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名陳姓女子在網路上自稱「帶貨高手」，向柳女誆稱只要搭配台灣品牌奶粉綑綁銷售，獲利可高達90%，便信以為真，陸續匯款、出貨駱駝奶粉，總金額超過279萬元人民幣（約台幣1283萬元）。不料陳女事後人間蒸發，柳女得知遭詐後，氣得跨海提告求償。面對指控，陳女辯稱雙方是單純投資合作、幫忙賣貨，且已歸還75餘萬元。但法官不採信其說詞，依詐欺取財罪判處陳女1年徒刑；民事庭則判決陳女應賠償200萬元人民幣，並分別計算利息。

這起跨境詐騙案發生在110年間，51歲的柳姓陸配在中國經營號稱「沙漠白金」的駱駝奶粉生意，因市場接受度不高、連年虧損，急於尋找銷售管道。某日她在賣貨APP上看到陳女張貼的廣告，對方自稱是「帶貨高手」，每月經手的化妝品及奶粉生意高達上百萬人民幣，還誇口說能快速打通銷路、幫助回本，甚至傳送身分證資料取信對方。

雙方談妥以「5罐台灣品牌奶粉搭配1罐駱駝奶粉」的套裝組合方式販售，陳女更聲稱有所謂「閉戶」（一周內短期回本）的操作模式。檢警調查發現，自110年2月至8月間，柳女總共匯款51筆、共計193萬3202元人民幣到陳女指定的大陸金融帳戶及支付平台，作為購買台灣奶粉的貨款。

此外，柳女還陸續出貨價值85萬8254元人民幣的駱駝奶粉給陳女。沒想到陳女拿到錢和貨後竟然無故失聯，柳女上網查詢才發現已有類似案例，驚覺受騙，氣得跨海向台灣警方報案。

警方於111年3月間持搜索票前往陳女位於彰化縣的住處搜索，當場查扣銀行金融卡、手機及36罐駱駝奶粉等證物。陳女在警詢及偵訊時雖坦承，但堅決否認詐欺。

她辯稱「這是單純的投資合作關係」，她確實有在做母嬰用品生意，也答應幫柳女賣駱駝奶，但需要「綑綁式銷售」，例如進50萬人民幣的母嬰奶粉，才能搭配1萬人民幣的駱駝奶粉，更何況柳女還可賺利息。陳女供稱貨物都賣給「微商」，卻無法提供任何通路契約或出貨單，對於所謂「閉戶」一周回本、跨區檢舉可賺10倍獎金等說詞，也拿不出任何證明文件。

彰化地方法院刑事庭審理後認為，陳女犯詐欺取財罪，且因曾有侵占前科，5年內再犯構成累犯，判處有期徒刑1年，扣案手機沒收，未扣案犯罪所得人民幣118萬2713元宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

民事庭部分，由於陳女經合法通知未到庭辯論，也未提出書狀，法官根據柳女提供的匯款紀錄、對話紀錄及刑事偵查卷證，認定陳女確實對柳女實施詐術，造成財產損失，應負侵權行為損害賠償責任。由於柳女先前已獲陳女歸還75萬餘元，因此判決陳女應再給付200萬元人民幣。