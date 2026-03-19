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第56屆全國技能競賽分區賽3/23登場　桃竹苗分署銲接新星力拚佳績

▲第56屆全國技能競賽分區賽3/23登場

▲桃竹苗分署「銲接」職類培訓選手(右)在培訓老師簡傳恩(左)的訓練下，力拼佳績。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第56屆全國技能競賽分區賽將於3月23日隆重登場，並於北、中、南三區同步舉行。北區分區賽分別於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署桃園、幼獅訓練場，以及木柵高工、南港高工、康寧大學、三重商工、泰山高中、萬能科大與中華科大等九處場地辦理。

桃竹苗分署18日表示，本屆競賽分為青少年組及青年組，共設有66個職類，1,462名選手同場競技；桃竹苗分署也派出417名菁英選手參賽；其中，銲接職類由桃竹苗分署與桃園市世紀綠能工商共同培訓的趙姓選手代表出戰，全力爭取晉級全國賽。

由該分署培訓的「銲接」職類趙姓選手就讀世紀綠能工商機械科三年級，高一時，他在課程中首次接觸銲接技術，便對此產生濃厚的興趣，在老師鼓勵與指導下踏上技能競賽之路，去年以新手之姿首次參賽，雖未能晉級全國賽，但仍在第55屆分區賽中拿下第四名，展現亮眼實力與穩健潛力。

▲第56屆全國技能競賽分區賽3/23登場

▲桃竹苗分署長賴家仁(右5)於賽前為培訓選手打氣加油。（圖／桃竹苗分署提供）

為備戰本次分區賽，他進駐桃竹苗分署展開為期1個月的密集培訓，持續強化操作速度與精準度。他主動記錄每次實作情形，透過反覆檢視與修正，不斷優化技術細節，在高強度訓練中穩步提升表現；培訓老師簡傳恩也針對重點項目「壓力容器」加強指導，使其銲點兼具強度與精細度，並量身打造個人化操作流程；同時透過分署「技能扎根及推廣計畫」，邀請歷屆選手進行陪練與經驗指導，協助熟悉試題並模擬臨場情境，力求在賽場上發揮最佳實力、再創佳績。

桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部近年持續推廣技能競賽，讓社會看見技職價值，也鼓勵更多青年透過競賽發掘潛能、累積實力。桃竹苗分署除每年辦理全國技能競賽北區分區賽外，亦透過「技能扎根及推廣計畫」深入校園，辦理職涯講座、國手經驗分享、手作體驗及校際競賽等多元活動，自106年起已服務逾8,000人次，發掘與培育具潛力的青年選手。

今年分署與49所學校攜手合作，培訓417名選手參賽，藉由整合培訓資源，協助青年在技職的舞台上發光發熱。為確保競賽活動順利進行，亦強化活動期間的整體行政支援與安全維護，桃竹苗分署政風室也特別於競賽期間協調轄區警察單位執行會場人員安全與秩序維護，並同步辦理廉能宣導，以防範危安或陳情抗議事件，並擴大廉政宣導效益，營造安心、公正的競賽環境。

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關鍵字：

技能競賽桃竹苗銲接青年培訓技職

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