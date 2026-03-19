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文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO考慮考銀行。（示意圖／記者周宸亘攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

大學所讀的科系，可能會影響未來的職業、薪資發展。近日有一名女網友發文透露，自己是純文組畢業，出社會已三年，雖然工作不累，但薪水一直停滯在3萬多。面對產業間的薪資落差，讓她萌生轉換跑道的念頭，考慮跨領域考銀行，並尋求過來人經驗分享。貼文曝光後，引起討論。

文組畢業三年，薪水卡關！

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這名女網友在Dcard上，以「畢業3年文組薪水還在3萬多…最近開始在想要不要考銀行」為標題發文。原PO表示，畢業後做過行銷助理與行政，目前在小公司當企劃。她坦言工作不累，但發現文組薪資有天花板，換公司加薪有限，始終卡在3萬多元。看見科技業朋友的待遇，讓她覺得落差很大。

萌生轉換跑道念頭！盼過來人分享經驗

面對薪資卡關，原PO透露前陣子看到許多銀行招考資訊。她原以為銀行僅限商科背景，後來發現不少非本科系的人也順利考取，只需花時間補足基礎。儘管她曾聽聞銀行有業績壓力，也可能常加班，但她認為若整體薪資與福利較佳，自己應該可以接受。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

考量到未來的發展，原PO坦言正認真思考是否轉換跑道。因為自己無相關背景，她好奇詢問是否有文組或非本科出身，後來考進銀行的前輩，想了解準備過程是否困難。此外，她也想知道實際在銀行工作的人，真實的職場環境是否如網路上流傳的負面傳聞那麼糟糕。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「銀行就是養老跟操勞的極端，遇到好的分行上天堂，遇到不好的主管真的每天想哭。如果只是為了薪水，要做點心理建設才行」、「如果是看中長期發展，我自己是覺得可以試試看」、「如果有在考慮其實可以先去看一下銀行招考的考科，像會計、貨銀那些。如果覺得自己讀得下去再決定要不要投入」。也有網友建議，「可以找點副業來做，我本薪也3萬多，副業做一做月收可以5～10萬不等」。

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關鍵字：

文組銀行Dcard

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