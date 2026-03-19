　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼：野地便溺再進化

一名女子大剌剌蹲在路邊車旁隨地便溺，畫面都被行車紀錄器拍下。（翻攝影片）

▲一名女子大剌剌蹲在路邊車旁便溺，畫面都被行車紀錄器拍下。（翻攝影片）

圖文／鏡週刊

大陸人的公德心再度刷新大家的三觀！最近流傳一段讓人傻眼的畫面，一名女子大剌剌蹲在路邊轎車旁解放，甚至在排泄期間與男伴忘情深吻，試圖將有限的時間發揮到最大效益，荒唐行徑令人咋舌。

一個尿一個親

《香港01》報導，這起離譜事件發生在2月20日，當時行車紀錄器錄到女子正準備在車邊解決內急，她熟練地在車旁寬衣解帶，女子才剛脫下褲子就定位，男伴就立刻興奮黏上去討親親，兩人就這樣維持著女方蹲、男方靠前的姿勢，在尿意澎湃的瞬間展開法式深吻。

不衛生車主氣炸

不過最讓人崩潰的是事後的衛生處理。這對情侶在10秒後完成任務，女子竟然完全沒有擦拭屁屁，直接拉起褲子就閃人。車主在回放畫面時簡直氣壞了，邊看邊罵這兩人素質太差，竟然在他的車子旁邊留下這種讓人反胃的禮物，實在是非常沒水準。

女子邊蹲著隨地便溺，竟還能同時跟男友玩親親。（翻攝影片）

▲女子邊蹲著隨地便溺，竟還能同時跟男友玩親親。（翻攝影片）

連大陸網民都傻眼

影片傳開後，網路上滿是嘲諷聲浪，不少人酸爆這對情侶，「這樣也能上廁所，真的強！」「野地便溺再進化」、「這女的看起來還蠻漂亮的，沒想到這麼沒衛生」，也有人好奇在陣陣尿騷味中，男方到底是怎麼親得下去的，直言這對情侶的行為實在是荒唐到讓人無法直視。


更多鏡週刊報導
寵物公雞遭謀殺　北京大媽為緝凶瘋狂舉動害社區房價大跌
日本直擊！中國女沒品毀掉「台灣達摩陣」　旅客暖心出手1天內復原
有片／中國模特大賽「廣東冠軍」是她　挨轟如廣場舞大媽！網驚呆

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前主播涉詐男友420萬不認罪　出庭都哭了
伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施
快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼：野地便溺再進化

菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲　出價3.7萬收購遭拒

四川一高校放6天「賞花戀愛假」　校方：老師帶薪休假，已持續8年

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬！　他笑：已經搖3年了

美施壓護航遭冷處理！　陸學者：荷姆茲危機燒出盟友「焦慮症」

兩岸影視合作《嘉慶君遊台灣》拍微短劇　重現民間奇幻經典

陸外交部再批賴清德「日殖較好」爭議：可恥背叛！嚴重褻瀆歷史

陸具身智能獨角獸企業超級數據工廠落地武漢　觸覺感知為核心技術

日炒作軍費不透明　陸國防部打臉日本自衛隊：近5年預算增幅超60%

美國打伊朗兩周狂燒120億美元　前100小時燒掉全年國家公園預算

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼：野地便溺再進化

菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲　出價3.7萬收購遭拒

四川一高校放6天「賞花戀愛假」　校方：老師帶薪休假，已持續8年

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬！　他笑：已經搖3年了

美施壓護航遭冷處理！　陸學者：荷姆茲危機燒出盟友「焦慮症」

兩岸影視合作《嘉慶君遊台灣》拍微短劇　重現民間奇幻經典

陸外交部再批賴清德「日殖較好」爭議：可恥背叛！嚴重褻瀆歷史

陸具身智能獨角獸企業超級數據工廠落地武漢　觸覺感知為核心技術

日炒作軍費不透明　陸國防部打臉日本自衛隊：近5年預算增幅超60%

美國打伊朗兩周狂燒120億美元　前100小時燒掉全年國家公園預算

美情報：中國目前沒有2027年攻台計畫　和平統一仍是首選

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼：野地便溺再進化

挪威王室形象崩！王儲繼子涉「4起性侵＋偷拍」　檢方求刑7年7月

大谷翔平帶旺黛珂「小紫瓶」男客暴增　陳晨威也加入男性保養戰局

立委提議台股交易「千股改1股」制　金管會：一個月內提出評估

女自封帶貨高手！誆賣「沙漠白金」利潤90%　跨海騙走陸配1283萬

快訊／八里台61線深夜事故！25歲重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

拖吊蟑螂案「龜山回台北8.8萬」涉詐欺、恐嚇　2業者聲押禁見

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

大陸熱門新聞

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

3歲女遭虐死震驚全中國！生父24歲女友已執行死刑

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

兩岸觀光要重啟了？　陸國台辦：努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

陸學者：荷姆茲危機燒出美國盟友「焦慮症」

陸官方再批賴「日殖較好」爭議：嚴重褻瀆歷史

四川一高校放6天「賞花戀愛假」

陸最牛臥底不是警察是記者

陸具身智能獨角獸企業超級數據工廠落地武漢 觸覺感知為核心技術

美國打伊朗兩周燒多少錢？

日炒作軍費不透明　陸國防部數據打臉日自衛隊

更多熱門

相關新聞

瘦瘦針亂象　石崇良：1個月內提措施

瘦瘦針亂象　石崇良：1個月內提措施

近期瘦瘦針GLP-1類藥物成為熱門話題，台灣食藥署統計共接獲30件不良反應通報。民進黨立委林淑芬提及台灣市場出現亂象，網路非法賣家、代購、醫美推出免費體驗、藥局無處分箋照賣等，批評衛福部消極縱容；對此，衛福部長石崇良承諾，1個月內提出強化管理措施。

《航海王》快閃咖啡廳曼谷現身

《航海王》快閃咖啡廳曼谷現身

罵《鏡週刊》垃圾被求償100萬黃國昌免賠

罵《鏡週刊》垃圾被求償100萬黃國昌免賠

高雄40年燒餅名店熄燈　老饕淚喊青春沒了

高雄40年燒餅名店熄燈　老饕淚喊青春沒了

不滿升遷被擋！韓國前副機師列「復仇名單」連殺4機長

不滿升遷被擋！韓國前副機師列「復仇名單」連殺4機長

關鍵字：

車旁便溺鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

伊朗亮出新武器　突發緊急警告

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

前主播涉詐男友420萬　互撕私事都哭了

千億大廠發重訊！

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

即／台鐵區間車板橋事故　行人明顯死亡

快訊／重機女騎士自摔遭輾　送醫不治

台61線深夜事故！重機女騎士無生命徵象

昏迷27天挺過來！陳光復突表態拚連任

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面