正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼：野地便溺再進化

▲一名女子大剌剌蹲在路邊車旁便溺，畫面都被行車紀錄器拍下。（翻攝影片）

圖文／鏡週刊

大陸人的公德心再度刷新大家的三觀！最近流傳一段讓人傻眼的畫面，一名女子大剌剌蹲在路邊轎車旁解放，甚至在排泄期間與男伴忘情深吻，試圖將有限的時間發揮到最大效益，荒唐行徑令人咋舌。

一個尿一個親

《香港01》報導，這起離譜事件發生在2月20日，當時行車紀錄器錄到女子正準備在車邊解決內急，她熟練地在車旁寬衣解帶，女子才剛脫下褲子就定位，男伴就立刻興奮黏上去討親親，兩人就這樣維持著女方蹲、男方靠前的姿勢，在尿意澎湃的瞬間展開法式深吻。

不衛生車主氣炸

不過最讓人崩潰的是事後的衛生處理。這對情侶在10秒後完成任務，女子竟然完全沒有擦拭屁屁，直接拉起褲子就閃人。車主在回放畫面時簡直氣壞了，邊看邊罵這兩人素質太差，竟然在他的車子旁邊留下這種讓人反胃的禮物，實在是非常沒水準。

▲女子邊蹲著隨地便溺，竟還能同時跟男友玩親親。（翻攝影片）

連大陸網民都傻眼

影片傳開後，網路上滿是嘲諷聲浪，不少人酸爆這對情侶，「這樣也能上廁所，真的強！」「野地便溺再進化」、「這女的看起來還蠻漂亮的，沒想到這麼沒衛生」，也有人好奇在陣陣尿騷味中，男方到底是怎麼親得下去的，直言這對情侶的行為實在是荒唐到讓人無法直視。



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