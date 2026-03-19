與女神同行！白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

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2026年白沙屯媽祖前往北港進香活動將於4月13日啟程，徒步近400公里往返雲林北港朝天宮，金門酒廠與味丹企業今年再度攜手白沙屯媽祖推出4款聯名紀念酒，向媽祖的溫暖慈悲及勇腳們無所懼的精神致敬。

特窖陳高「平安是福」附馬年平安錢母組

外觀採用經典「勇腳黃」為主色調，以細緻燙金工藝勾勒Q版媽祖，並生動重現信眾跟隨頭旗、香擔與鑾轎虔誠進香的畫面，隨瓶再附「限量白沙屯媽祖馬年平安錢母2入組」，願平安與福氣常伴信徒左右。

酒體則嚴選金門酒廠傳奇「老金城廠」出廠的珍稀佳釀，於恆溫恆濕的花崗岩坑道中，歷經陶甕熟陳逾一千個晝夜。酒體厚實、層次分明，濃郁的醬陳香與清雅花果香於口中完美交疊，入喉餘韻綿長。這份千日熟陳的醇厚回甘宛如媽祖溫暖的恩澤，也向信眾們勇往直前、堅定不移的信仰精神致敬。

特窖陳高白沙屯媽祖紀念酒 橘色神衣溫暖慈悲、護佑眾生

堅毅不拔的「勇」字輩不僅是媽祖的隨行護衛，更是整趟進香活動的開路先鋒，要扛起這神聖使命不僅要有虔誠的勇氣，還要有過人的體力與耐力，每每撐不下去的時候，只要想著白沙屯媽祖溫暖、護佑眾生的慈悲心，就能繼續勇往直前。味丹企業特別以勇字輩的專屬神衣為造型，再以象徵活力、親和與熱心的暖橘色為底，搭配Q版媽祖神像，傳達勇腳們追隨媽祖的蓬勃朝氣。

經典黃色勇帽 象徵勇字輩勇往直前的熱血精神

身著黃色衣衫、頭戴亮眼黃帽，扛著粉紅超跑向前衝的勇者們是白沙屯媽祖欽點的勇字輩，他們步伐堅定地護衛媽祖，儘管汗水不停的流，眼神跟腳步仍堅忍不拔，誰也無法阻擋他們完成這神聖使命。特窖陳高將「勇帽」這榮譽象徵化作造型酒瓶，也藉由正面大大的「勇」字鼓勵、傳遞「勇往直前」的熱血精神。

勇帽款與跟橘色神衣款一樣嚴選「金門酒廠-老金城廠坑道窖藏、甕裝3年」的特窖陳高，以豐厚、醇順又有勁道的酒體展現對勇腳們的最高敬意。

以國際烈酒競賽金牌三連霸的戰酒黑金龍敬勇腳的堅忍不拔

粉絲好評不斷、熱烈敲碗的勇腳紀念酒玻璃瓶裝版，仍然以勇字輩的榮譽衣衫黃色為主色，並將Q版白沙屯媽祖烙印於瓶身，搭配國際烈酒競賽金牌三連霸的戰酒黑金龍，敬所有即將跟著媽祖啟程、徒步往返400公里的熱血勇腳們。

7-ELEVEN通路販售的版本還附「限量神衣鑰匙圈」，方便又能隨身攜帶，彷彿白沙屯媽祖時刻庇佑萬事順利、平安！

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【戰酒黑金龍特窖陳高 白沙屯媽祖紀念酒-丙午】

(附限量白沙屯馬年平安錢母二入組)

▲陳年年數：3年∣酒精度：49.9度∣容量：500ml/盒

▲建議售價：2,150元/盒

▲購買通路：3/18(三)起，7-ELEVEN、全家便利商店及各大菸酒專賣店開賣。

◆7-ELEVEN 預購操作說明：ibon 》預購》白酒》金門酒廠

◆全家便利商店 預購操作說明：FamiPort 》預購》開醺酒吧》高粱酒

【戰酒黑金龍特窖陳高 白沙屯媽祖紀念酒-乙巳】

▲陳年年數：3年∣ 酒精度：49.9度 ∣ 容量：500ml/盒

▲建議售價：1,980元/盒

▲購買通路：7-ELEVEN、全家便利商店。

◆7-ELEVEN 預購操作說明：ibon 》預購》白酒》金門酒廠

◆全家便利商店 預購操作說明：FamiPort 》預購》開醺酒吧》高粱酒

【戰酒黑金龍特窖陳高 白沙屯勇腳紀念酒】

▲陳年年數：3年∣ 酒精度：49.9度 ∣ 容量：500ml/盒

▲建議售價：1,980元/盒

▲購買通路：7-ELEVEN、全家便利商店。

◆7-ELEVEN 預購操作說明：ibon 》預購》白酒》金門酒廠

◆全家便利商店 預購操作說明：FamiPort 》預購》開醺酒吧》高粱酒

【戰酒黑金龍白沙屯媽祖勇腳紀念酒-乙巳】

▲酒精度：46度∣容量：600ml/瓶

▲單瓶購買通路：全聯福利中心、各大菸酒專賣店。

◆建議售價：530元/瓶(單瓶)

▲盒裝(附限量神衣鑰匙圈乙個)購買通路：7-ELEVEN、家樂福。

◆7-ELEVEN 預購操作說明：ibon 》預購》白酒》金門酒廠

◆建議售價：590元/盒

※數量有限，售完為止；詳細辦法與售價依各通路為準。

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