不只是科技城！高虹安親推「風城野營祭」打造質感新竹　草地音樂會、野炊挑戰賽懶人包看這

▲新竹市長高虹安親自出席「2026風城野營祭」記者會，現場展示充滿質感的露營設備，邀請市民一起走入綠地、體驗城市野營的魅力。（圖／新竹市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

想在城市裡體驗森林系生活嗎？新竹人準備好你的帳篷！新竹市政府昨近日於市府大廳隆重舉辦「2026風城野營祭」活動記者會，正式宣布今年系列活動將以「星空幻想曲」為主題。今年市府大手筆將公園綠地變身為超療癒的野營勝地，讓你在繁忙的科技城中也能抬頭看星星、享受慵懶的戶外午後。

▲市長高虹安與貴賓們共同揭開「星空幻想曲」活動序幕，宣布今年將在大湳雅公園與青青草原展開一系列精彩的戶外盛會。

高虹安：新竹不只是科技重鎮 更要實踐「宜居永續」美學

市長高虹安在出席記者會時強調，新竹不只是大家熟悉的科技產業重鎮，也是一座重視生活美學與環境品質的城市。她表示，市府持續推動「宜居永續」的城市治理理念，最初以「趣野營」為發想，進一步打造「風城野營祭」作為新竹專屬的城市品牌。

高虹安感性地說：「我們希望讓城市公共空間成為市民共享的生活舞台，讓更多人看見新竹宜居、宜遊的城市魅力。」她熱情邀約全台民眾：「快邀親朋好友一起來搭帳棚、享受難得的野營時光！」

▲市長高虹安親自體驗記者會現場的露營佈置，強調要將「趣野營」打造成專屬新竹的生活美學品牌。

深度直擊！三大場次亮點玩透透

城銷處長林昱志表示，今年活動透過城市公園與自然景觀的串聯，規劃了多場層次豐富的戶外體驗，這三大場次絕對不能錯過：

第一波：3/28-3/29「風起之夜」城市野營（大湳雅公園）

活動由大湳雅公園揭開序幕，現場將有專業的風格露營展示與各式特色帳篷，讓想入坑的民眾大飽眼福。除了能體驗「城市野營」的獨特魅力，3月28日當晚還將響應全球環保行動「Earth Hour關燈一小時」，帶領大家在靜謐夜色中感受自然與永續生活。此外，現場還有深受市民喜愛的「免廢市集」，邀請大家走入戶外實踐資源循環。

▲市長高虹安與活動團隊共同宣告，今年將結合「Earth Hour」與「免廢市集」，帶來更多具教育意義的環保體驗。

青年節限定：蔬食野炊料理挑戰（3/28）

適逢青年節，3月28日活動現場將特別舉辦「青年蔬食野炊料理挑戰」，邀請青年朋友發揮創意，以簡單野炊方式創作出健康且具創意的蔬食料理。這不只是一場比賽，更是希望透過交流推廣永續飲食與生活風格，讓野營成為結合創意與環境理念的平台。

第二波：4/18「草地拾光」野餐活動（大湳雅公園）

接續在4月中旬登場的野餐派對，將結合超澎湃的美食胖卡車與各式創意體驗。這場專為親子與好友聚會打造的春日時光，讓市民在草地上耍廢、吃美食，享受最純粹的戶外氛圍。

壓軸場：5/2「星野終曲」草原音樂會（青青草原）

活動最高潮將移師景色廣闊的青青草原。市府特別邀請「新竹市立交響樂團」在草原上帶來震撼感官的戶外演出。想像在星空與草原交織的夢幻氛圍中，伴隨悠揚樂章，為今年的風城野營祭畫下最浪漫的句點。

▲青年學子們在記者會上現身舞台熱力開場，為「2026風城野營祭」注入滿滿活力。

台電強勢應援！玩遊戲拿限量紀念品

值得一提的是，今年台電也首度跨界攜手加入活動！在3月28日至29日期間，台電將推出「節電好風光」主題專區，規劃豐富的互動遊戲與節電宣導，讓大小朋友在玩樂中認識節能減碳的重要性。現場更設置了絕美的拍照打卡空間，民眾只要拍照分享，就能領取限量紀念品，邀請大家走出戶外為身心充電，也為地球節能。

活動小叮嚀：交通攻略與最新資訊

城銷處補充，為落實友善參與，三場活動皆規劃了完善的交通配套與動線管理。由於活動預計人潮眾多，強烈建議市民與遊客多加利用「大眾運輸工具」前往，環保省時又便利。

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