　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／天眼浩劫　地表最帥硬漢為救女孩引爆追殺

文／賴賴

▲▼ 天眼浩劫。（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

傑森史塔森的電影向來有一套相當穩定的類型公式：追蹤、交通追逐、近身武打，以及孤狼英雄的暴力清場。《天眼浩劫》基本上也沒有偏離這條熟悉的軌道。電影開場便遵循好萊塢敘事裡著名的「英雄先救貓（Save the Cat）」法則——讓觀眾先看見主角的善良，再接受他後續的極端行動。

故事設定為一名逃亡中的特務，躲進遠離監控系統的孤島燈塔。這樣的場景既合理化他的隱匿生活，也替後續追捕與衝突建立舞台。表面上他冷峻寡言，甚至帶著某種與世界保持距離的疏離感，但劇情很快透過事件揭示：在冷硬外殼之下，其實藏著一個本質善良的人。

在三幕劇結構中，**第一幕的「引爆事件」**便是他救起一名落海的小女孩，並決定照顧她。這個選擇讓故事正式啟動，也讓主角的道德動機被清楚建立。為了替女孩尋求醫療協助，他不得不進入城市，而這個決定也把他重新拖回充滿監控與權力追逐的世界。

第二幕則是典型的動作片「追逐與對抗」段落。主角在城市中一路逃亡，兩股勢力同時追捕他：一方是奉命追緝的官方特務體系，另一方則是試圖滅口的犯罪勢力。每一次衝突都在推升暴力規模，從第一戶遭殃的人家開始，事件逐漸失控。壞人被逐一擊倒，追捕者接連倒下，而原本善良的鄉村警察也不幸成為衝突中的犧牲者。整個敘事逐漸進入典型的動作片節奏——英雄越逃越遠，敵人越追越多，暴力也越來越無可避免。

第三幕則是最終的追捕與真相揭露。新上任的特務主管在調查過程中逐漸發現主角過去的背景，也開始陷入道德兩難：究竟該為這個人平反冤屈，還是繼續執行體制下的追捕命令。這條線索為電影提供了某種制度與個人的對照，也讓原本單純的動作敘事多了一點思考空間。

如果純粹以「動作英雄電影」的角度觀看，《天眼浩劫》無疑是一部節奏流暢、娛樂性十足的爽片。史塔森一貫的孤狼魅力、俐落的近身戰鬥，以及持續推進的追逐節奏，都讓電影保持高度的觀看動能。

然而若稍微帶入人性的角度思考，電影也會引發一個耐人尋味的問題：為了拯救一個小女孩，卻讓無數大人死於衝突之中，這樣的道德天秤是否真的合理？

當人命被放上價值衡量的天平時，觀眾難免會產生一種微妙的疑問——憑什麼？

也許這正是類型電影的矛盾之處：我們既享受英雄的暴力清場，也同時隱約感受到那份簡化世界的敘事邏輯。
總體而言，《天眼浩劫》仍是一部節奏明快、娛樂指向明確的動作電影。它不試圖顛覆類型，而是忠實地完成了一次典型的英雄逃亡與暴力救援。


片　　名：天眼浩劫
英文片名：Shelter
導　　演：雷克羅曼沃
演　　員：傑森史塔森、比爾奈伊、娜歐蜜艾基
類　　型：動作、劇情
片　　長：1 時 47 分
上映日期：2026/02/06
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

天眼浩劫》劇情描述一名隱居在蘇格蘭偏遠小島的前特種部隊男子梅森（傑森史塔森 飾），遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女（寶提芮布雷斯納奇 飾）後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，並迫使他面對自己的過往、作出反擊。

▲▼ 天眼浩劫。（圖／車庫娛樂）

▲為了給小女孩看傷勢，只好進入市區，結果幾分鐘內就出現槍戰。

▲▼ 天眼浩劫。（圖／車庫娛樂）

▲特務新主管發現這其中的不尋常。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「國民黨太樂觀！」　柯文哲曝「3縣市」恐翻盤
快訊／台股大跌！3萬4失守　台積電下跌35元
快訊／台股當心！日股、韓股開盤狂殺
「涵碧樓」失去日月潭飯店王寶座　台中出現黑馬
美光財報「超預期」股價卻重挫　原因曝光
大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分
外籍男英勇救援落海婦人！　身分竟是MLB球探

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／天眼浩劫　地表最帥硬漢為救女孩引爆追殺

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

瘋電影／天眼浩劫　地表最帥硬漢為救女孩引爆追殺

「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

大陸首例AI演員官宣出道！　完美五官遭疑「融臉4明星」網怒抵制

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

文組畢業「薪水卡在3萬」讓她想轉行！過來人給建議：月收5～10萬

讓營造商借牌圍標涉圖利　石碇區前工務課長等3公務員各50萬交保

海巡中校聚餐酒駕！深夜肇事撞小黃　重懲記2大過列汰除名單

攜手蔣萬安對抗少子化　李四川提「校校有公托」政策盼完善托育

屏東少年沒帶鑰匙手機進不了門　家人在國外...警即刻救援

久等了！洋基王牌柯爾復出首戰無失分　最快飆98.7英里

勇士「咖哩大神」回歸在即！　柯瑞有望3月底上陣

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

名家熱門新聞

地表最帥硬漢為救女孩引爆追殺

在最卑微的環境綻放人性光芒

未成年叛逆長子強勢繼母天雷地火

日本達美樂初音APP台灣玩的到

野柳　赤翡翠、棕耳鵯、黃眉黃鶲

他們的青澀時代　小日向文世

優先考量群體福利才配稱領導

免費資源／查看全球飛機航班狀況

低頭族分析　４成最愛打遊戲

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

7道超下飯的絞肉料理

停電救難知識！鮪魚罐頭當蠟燭燒

令人驚嘆的紙雕藝術

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.天眼浩劫.傑森史塔森.比爾奈伊.娜歐蜜艾基

讀者迴響

熱門新聞

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

方志友婚變+失靠山雙重打擊！經紀公司傳收攤

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

正妹路邊「脫褲解放+喇舌男友」！網傻眼

台灣反擊改稱南韓　韓網酸爆「零傷害」：台人好自卑

鋒面將至　北台轉雨降溫再現1字頭

獨／台中情侶雙屍命案　浴室全是血

內湖高工「差10歲不倫戀老師」照片曝　爆霸凌黑歷史

菜園挖出「異形淮山」！像人手還有指甲

伊朗亮出新武器　突發緊急警告

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

美光Q2財報超預期！　盤後卻大跌逾5％

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

拖吊蟑螂案涉詐欺、恐嚇　2業者聲押

更多

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面