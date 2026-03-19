瘋電影／天眼浩劫　地表最帥硬漢為救女孩引爆追殺

文／賴賴





瘋言瘋語：



傑森史塔森的電影向來有一套相當穩定的類型公式：追蹤、交通追逐、近身武打，以及孤狼英雄的暴力清場。《天眼浩劫》基本上也沒有偏離這條熟悉的軌道。電影開場便遵循好萊塢敘事裡著名的「英雄先救貓（Save the Cat）」法則——讓觀眾先看見主角的善良，再接受他後續的極端行動。



故事設定為一名逃亡中的特務，躲進遠離監控系統的孤島燈塔。這樣的場景既合理化他的隱匿生活，也替後續追捕與衝突建立舞台。表面上他冷峻寡言，甚至帶著某種與世界保持距離的疏離感，但劇情很快透過事件揭示：在冷硬外殼之下，其實藏著一個本質善良的人。



在三幕劇結構中，**第一幕的「引爆事件」**便是他救起一名落海的小女孩，並決定照顧她。這個選擇讓故事正式啟動，也讓主角的道德動機被清楚建立。為了替女孩尋求醫療協助，他不得不進入城市，而這個決定也把他重新拖回充滿監控與權力追逐的世界。



第二幕則是典型的動作片「追逐與對抗」段落。主角在城市中一路逃亡，兩股勢力同時追捕他：一方是奉命追緝的官方特務體系，另一方則是試圖滅口的犯罪勢力。每一次衝突都在推升暴力規模，從第一戶遭殃的人家開始，事件逐漸失控。壞人被逐一擊倒，追捕者接連倒下，而原本善良的鄉村警察也不幸成為衝突中的犧牲者。整個敘事逐漸進入典型的動作片節奏——英雄越逃越遠，敵人越追越多，暴力也越來越無可避免。



第三幕則是最終的追捕與真相揭露。新上任的特務主管在調查過程中逐漸發現主角過去的背景，也開始陷入道德兩難：究竟該為這個人平反冤屈，還是繼續執行體制下的追捕命令。這條線索為電影提供了某種制度與個人的對照，也讓原本單純的動作敘事多了一點思考空間。



如果純粹以「動作英雄電影」的角度觀看，《天眼浩劫》無疑是一部節奏流暢、娛樂性十足的爽片。史塔森一貫的孤狼魅力、俐落的近身戰鬥，以及持續推進的追逐節奏，都讓電影保持高度的觀看動能。



然而若稍微帶入人性的角度思考，電影也會引發一個耐人尋味的問題：為了拯救一個小女孩，卻讓無數大人死於衝突之中，這樣的道德天秤是否真的合理？



當人命被放上價值衡量的天平時，觀眾難免會產生一種微妙的疑問——憑什麼？



也許這正是類型電影的矛盾之處：我們既享受英雄的暴力清場，也同時隱約感受到那份簡化世界的敘事邏輯。

總體而言，《天眼浩劫》仍是一部節奏明快、娛樂指向明確的動作電影。它不試圖顛覆類型，而是忠實地完成了一次典型的英雄逃亡與暴力救援。





片 名：天眼浩劫

英文片名：Shelter

導 演：雷克羅曼沃

演 員：傑森史塔森、比爾奈伊、娜歐蜜艾基

類 型：動作、劇情

片 長：1 時 47 分

上映日期：2026/02/06

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



天眼浩劫》劇情描述一名隱居在蘇格蘭偏遠小島的前特種部隊男子梅森（傑森史塔森 飾），遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女（寶提芮布雷斯納奇 飾）後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，並迫使他面對自己的過往、作出反擊。

▲為了給小女孩看傷勢，只好進入市區，結果幾分鐘內就出現槍戰。

▲特務新主管發現這其中的不尋常。

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