全家匠土司升級開箱！日式熟潤工法打造極致保濕和微Q感彈　7款必買土司口味全攻略

▲全家「匠土司」品牌發動七年迎來最強製程升級，七款土司軍團全員到齊，導入日式熟潤工法，挑戰超商土司的美味天花板。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

在這片充滿麥香的烘焙領域中，每一塊土司的誕生，都是一場關於麵粉、水與時間的華麗冒險，更是一段職人對極致味蕾體驗的不懈追求。全家「匠土司」自品牌啟動7年以來，始終致力於在平凡中創造不凡，而今年，這份執著迎來了製程大升級，透過導入頂尖的「日式熟潤工法」，匠土司不僅僅是早餐桌上的常客，更進化成為能夠同時滿足觸覺、嗅覺與味覺的藝術品。

「日式熟潤工法」與「2332匠藝」職人魂入味

為什麼升級後的匠土司能讓口感與風味同步飆升？秘訣就在於那份對細節近乎挑剔的堅持。這次升級的核心在於「日式熟潤工法」的兩大亮點！首先是透過高溫燙麵製程達到熟成糊化，讓麵糰加倍鎖住水分，這就是為什麼匠土司咬下去總能感受到超乎常規的豐潤保濕；其次則是長達12小時的低溫長時熟成，耐心的等待是美味的催化劑，能徹底釋放澱粉的天然甜味，賦予土司靈魂般的熟韌Q彈感。

此外，來自日本技術指導的「2332匠藝工法」更是讓土司組織達到絲綢般細緻的關鍵。透過「二重發酵」讓麵糰充分伸展，「三道壓延」確保孔洞均勻質地不鬆散，「三段燒成」精準控制火侯鎖水定型，最後再經由「二段冷卻」逐步降溫達到完熟。配合高導熱鋁合金烤模與嚴選的美加一級紅春麥，匠土司成功打造出邊邊更薄、質地更軟、味道更甜的夢幻逸品。

▲近距離觀察升級後的土司質感，細緻的氣孔與絲滑的纖維，正是「2332匠藝工法」與12小時低溫長時熟成的完美結晶。

匠心之作：七款土司拉開美味篇章

如果說建築的靈魂在於基石，那麼匠土司的基石絕對就是「原味覺土司」。這款土司完美展現了匠藝工法的真諦，保濕性極佳且組織細緻，它是早餐桌上的百搭天王，無論是塗抹簡單奶油或夾入火腿蛋，那種Q彈與細緻都能完美襯托食材原味。而對於鮮乳愛好者來說，「醇乳香土司」可以說是夢想之作，特別選用由獸醫把關、來自台南柳營的鮮乳坊桂芳鮮乳，保留了最天然的乳香，每一口都能品嚐到醇香柔潤的質地，是溫柔撫慰味蕾的首選。

▲經典「原味覺土司」與嚴選單一乳源的「醇乳香土司」，是許多家庭早餐桌上的不二選擇，升級後保濕度與乳香層次更上一層樓。

對於追求嚼感的人，「厚切醇乳香土司」則提供了2.8公分的黃金比例，繼承了醇乳香的優質靈魂，但在厚度加持下更顯現出澎鬆柔軟的層次感，微作回烤後外酥內濕潤的口感令人著迷。若是追求健康，「新纖麥土司」打破了全麥土司乾硬的迷思，在三段燒成鎖水技術下，即便有豐富穀物纖維依然保有驚人的濕潤度與彈性，讓養生與美味完美平衡。

▲喜歡厚實口感可選擇2.8公分黃金比例的「厚切醇乳香」，追求健康則首選「新纖麥土司」，即便高纖依然保有細緻柔軟的驚喜食感。

想要細品純粹麥味的話，「小麥胚芽土司」在二重發酵的醞釀下，每一口都能感受到麥胚綻放的天然芳香與大地生命力。而追求極致絲滑體驗的「綿柔鮮奶土司」，則透過二段冷卻達到完熟平衡，乳香與小麥麵粉質地交融，入口即化如絲綢般順口。最後登場的則是充滿生命力的「陽光葡萄土司」，嚴選加州陽光下的豐碩葡萄乾，經由日式熟潤工法的洗禮，果乾的酸甜滲透進Q彈濕潤的土司體中，每一口都能咬到果實的飽滿與麵粉香的甘甜，是開啟美好早晨的輕盈選擇。

▲單片包裝系列提供更多元化選擇，無論是入口即化的「綿柔鮮奶」、充滿大地香氣的「小麥胚芽」，還是酸甜飽滿的「陽光葡萄」，每一口都能感受日式工藝的溫暖。

每一口，都是匠心與工藝的結晶

從原味覺的經典到綿柔鮮奶土司的絲滑，全家匠土司抓住了消費者的心，那種比以往更柔軟、更Q彈、更香甜的食感，背後是12小時低溫熟成的耐心，是2332匠藝工法的精密計算，更是對「每一片都完美」的職人執著。下次走進全家，別忘了帶走這份簡單卻不平凡的美味，親自感受這場由日式工藝帶來的吐司革命。

為了讓更多人體驗升級後的美味，全家特別推出一系列超值促銷活動。從3月18日至3月31日連續兩週，匠土司家庭號與個人包全系列皆享有會員88折優惠。此外更有長期方案，購買個人包土司可搭配指定飲品享49元早餐促銷價。針對數位會員，隨買跨店取也同步發動優惠，匠土司家庭號可享3入9折或6入85折，個人包6入則有超值的73折優惠，讓人隨時都能輕鬆享受工法升級後的職人級美味。