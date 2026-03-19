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小宅必備救星！LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機釋放空間　AI洗衣+熱泵乾衣 護衣又省電、一機到底實現家務減法

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

▲LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機透過單槽一體式設計，幫小宅大瘦身，騰出更多空間來享受生活。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

現在房價貴得嚇人，台灣人的住家平均坪數在16年間整整縮水了10坪，家裡真的隨便擺個東西就顯得擠，如何在狹小空間住得舒服已成為大難題，像是洗衣機這樣大型家電更要挑得精準；加上現代人生活忙碌，耗在瑣碎家務的時間當然希望愈少愈好，可是洗淨品質必須顧好、節能及省電也是一樣都不能少。為了全方位解決這些痛點，LG推出了全新熱泵洗脫烘「WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機」，不但是為了節省空間而生，更透過單槽一體式的設計，以先進AI科技結合熱泵低溫除濕的節能護衣優勢，大幅減少對織物的損傷並降低電費支出。一機就能為小宅族帶來更省心、更省電且高效的家事解決方案，享受極簡生活的同時也能輕鬆兼顧荷包。

懶人洗衣法最高境界：AI智慧偵測行程免判斷、一機洗烘免挪移

洗衣服讓人費神的部分常常是那些零碎且無法連續的家務流程，例如要在洗前判斷天氣好壞、擔心雨天衣服晾不乾而產生霉味；其中讓人心累的還有要選洗什麼行程、該洗多久？洗不洗得乾淨的衛生問題，以及需要隨時掛念洗衣進度，就怕忘了及時處理濕衣服，導致衣物悶臭滋生細菌又要重洗。LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機徹底終結這些困擾，其搭載的AI智慧洗滌技術，能自動偵測衣物特性並調整洗衣行程，只要將衣服丟到洗衣機，其他繁瑣細節就通通能交給AI代勞。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

▲LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機實現一機到底，AI洗衣加熱泵乾衣，告別繁瑣搬運洗衣勞務。

除了「AI智慧洗滌」的優勢，LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機更實現了「一機到底」免挪移的便利性，強大的乾衣功能採用熱泵低溫除濕技術，能溫柔帶走水分、維持纖維彈性，同時比傳統洗脫烘可節省55%能源。且方便快速，標準洗程在150分鐘內就能一次完成洗衣加乾衣，大幅減輕家務負擔。

若有分類清洗需求，搭配機身下方堆疊的「MiniWashTM迷你洗衣機」，更能滿足多元家庭的生活型態，例如對於有嬰兒的家庭，可以將寶寶衣物與大人的外衣分開洗滌避免細菌交叉附著；或是家有寵物的飼主，也能將毛孩的睡墊、衣物獨立處理，實現「一般衣物在上面自動洗烘、特殊衣物或貼身衣物在下面同步清洗」，徹底解決混洗的衛生疑慮，同時省下許多等待時間。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

▲可依需求在機身下方堆疊MiniWashTM迷你洗衣機，同步處理貼身或小孩衣物，分類清洗更衛生高效。

家事交給AI：縮水、震動、殘留通通退散，省心省力更省電

很多人對洗脫烘有疑慮，怕洗劑倒太多殘留、怕衣服烘完縮水變童裝，更怕馬達震動聲大到被鄰居抗議，甚至還有洗脫烘很耗電的迷思。LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機，AI智慧洗滌技術能精準偵測衣物重量、柔軟度及髒汙程度，進而最佳化洗滌行程來保護衣服並節省能耗。ezDispense智慧洗劑投入功能則會感應衣物量，自動投入最適當的洗劑量，確保洗滌性能之餘，再也不必煩惱洗劑該倒多少。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

▲▼LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機搭載AI智慧洗滌與智慧洗劑投入，自動偵測重量與衣物特性，再也不必煩惱行程該選什麼、洗劑要倒多少。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

在效能表現上，其HeatPump變頻熱泵乾衣技術利用雙迴轉變頻壓縮機，相較傳統乾衣技術不僅減少55%的能源消耗、更能減少衣物縮水率，打破「烘衣傷衣服且費電」的舊印象。而且有了AI DDTM智慧直驅變頻馬達，即使在高速運轉時也能保持低噪音、低振動，安靜又耐用。

維護不麻煩才敢買：自動清潔更省心，維持機器好體質

很多人買了熱泵機種後才發現，如果沒勤勞清理濾網棉絮或冷凝器卡垢，久了效能會變差甚至故障，這些繁瑣保養常讓人覺得好崩潰。LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機把維護變得很簡單，頂部設置的易拉潔極細密濾網，採用獨特的滑動刮板結構，輕輕一推就能刮除棉絮完全不髒手。更貼心的是冷凝器自動清潔功能，會在洗衣與烘乾後自動沖洗冷凝器，將乾衣時殘留於上方的少許棉絮或微塵去除。這不僅省下手動刷洗的麻煩，更能確保機器維持在最佳狀態，延長使用壽命。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

▲▼易拉潔極細密濾網輕輕一推就能刮除棉絮完全不髒手，搭配冷凝器自動清潔功能，不僅省下手動刷洗的麻煩，更能確保機器維持在最佳狀態，延長使用壽命。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

家有過敏族群的人更是要入手這台，LG Steam蒸氣技術能強力滲透織物洗去汙垢，過敏防護行程經BAF認證可有效去除99.9%塵蟎及特定過敏原。配合LG ThinQ智慧連網功能，使用者透過手機Wi-Fi連接就能遠端遙控洗滌、監控能耗與洗衣進度，甚至快速排除產品問題，讓家事管理變得既優雅又輕鬆。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

▲透過LG ThinQ App手機遙控，就能隨時遠端掌握洗程，讓智慧科技幫你從瑣碎的家務流程中解脫，生活變得優雅又輕鬆。

LG讓家務變簡單，把最好的空間留給最愛的人和自己

生活不該被零碎家務綁架，LG WashComboTM AI 熱泵滾筒洗衣機不只是幫你洗乾淨衣服，更是透過智慧科技將繁瑣的判斷、搬運與維護通通簡化。當家務不再費心，省下的就不只是電費與陽台空間，更是那些能陪伴家人、品味生活的珍貴時光。

▲▼洗衣,LG,LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機,AI,省電,小宅。（圖／業者提供）

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