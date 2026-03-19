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「單無雙」楊謹華美麗關鍵？林政賢醫師揭秘：無雙電波讓保養「精準」又減痛！

▲▼女星楊謹華代言無雙電波記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼高雄林政賢皮膚科診所院長林政賢醫師指出，隨著能量醫學技術快速演進，電波療程已從單純追求拉提效果，進一步朝向三大關鍵趨勢發展。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

高雄林政賢皮膚科診所院長林政賢醫師指出，2026 年醫美已全面進入「減法時代」，消費者不再盲目追求高能量，而是重視精準與舒適。金鐘視后楊謹華4日首度以「無雙電波」年度品牌大使身分亮相，氣色與狀態好到令人稱羨，她大方分享自己從心態到保養的斷捨離，從年輕時追求精緻完美的自己，到如今更重視自然與自在，選擇以「減法哲學」作為日常準則，林政賢醫師現場分析，楊謹華能維持自然自在的關鍵，就在於選擇了符合現代醫美三大趨勢：減痛、多效、持久的療程。有趣的是，此次楊謹華代言的產品名稱「無雙」，正好與她17年前在經典戲劇《敗犬女王》中飾演的角色「單無雙」同名，讓她直呼：「緣分太奇妙了，沒想到17年前就為今天做準備！」

打破「能量越高越好」迷思！林政賢醫師導正電波保養新觀念
從事醫美與皮膚治療超過 20 年的林政賢醫師觀察到，許多患者仍存在「電波越痛越有效」的誤區。林醫師強調：「效果不完全取決於能量高低，而在於能量運用的精準度與技術設計。過去電波多被視為單純的拉提，但現代技術如無雙電波，已能一次兼顧膚質細緻、毛孔縮小等多層次改善。」林醫師進一步提醒，隨著電波品牌增加，消費者切勿因價格低廉選擇來源不明的探頭，應認明原廠設備以確保安全性與療效。

專利「單雙極脈衝技術」與AI科技　減痛、多效、持久
在能量醫學技術快速演進下，新一代「無雙電波」朝向三大關鍵趨勢發展：減痛舒適、多效瞬效、持久安全。無雙電波之所以引起高度關注，正因為它跳脫了傳統電波只能針對「深層或表層其一」的限制，專利αLPHA技術同時提供單極與雙極的精準治療，單極電波能深入約 4.3mm，針對筋膜與深層支撐結構，做到緊緻拉提，讓輪廓線更顯立體，並啟動後續的膠原蛋白新生；雙極電波則將能量鎖在淺層，改善毛孔與細紋，帶來膚質的即刻細緻感受。根據臨床數據顯示，膠原蛋白新生率達到239%，膠原纖維密度與彈性纖維密度亦分別提升 76% 與 82%，效果不僅是短暫拉提，而是肌膚結構性的更新。

林政賢醫師進一步說明，肌膚老化分為淺層與深層兩個階段，早期老化多表現在膠原蛋白流失、毛孔粗大、膚色不均與暗沉；隨著年齡增加，深層結構開始鬆弛，法令紋、嘴邊肉與輪廓線模糊等問題也會逐漸出現。以往電波常讓人聯想到疼痛而卻步，無雙電波在AI智慧溫控科技的輔助下，加上冷噴技術，能精準鎖溫、有效降低疼痛與熱傷害風險，大幅降低疼痛不適感，療程中不需要麻醉就能順利完成。

▲▼女星楊謹華代言無雙電波記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾在追求效果與舒適度的同時，更應重視療程安全與設備來源，以及在合格醫療環境與專業評估下進行。（圖／記者湯興漢攝）

眼周治療不只減痛、緊緻更有感
無雙電波讓抗老保養不再需要忍痛，減痛設計對於眼周治療更是大有幫助。林政賢醫師分享臨床觀察指出，眼周肌膚較薄且敏感，向來是較難處理的區域之一，無雙電波在眼周的表現特別出色，不少患者在療程後能感受到眼周細紋改善，眼皮也往上提拉，看起來更有神采。

至於效果維持時間，他指出，傳統電波通常需要等待兩、三個月才見效，約在八個月至一年左右慢慢減弱，無雙電波則約一週即可感受膚質細緻與毛孔改善，約兩到三個月後拉提與緊緻效果會更明顯，整體可維持一年甚至更長時間，兼具速效與持久的特點，為有時效需求的族群提供一個更即時且可預期的保養選擇。

電波療程日益普及，民眾在追求效果與舒適度的同時，設備來源與安全性同樣不可忽視。建議在接受療程前，優先確認是否使用原廠認證的儀器與探頭，避免因價格考量而選擇未經認證的設備；並由專業醫師進行完整評估與操作，依個人膚況調整治療方式與能量設定，確保療程安全，降低不必要的風險。如此一來，才能在追求自然、低負擔保養的同時，兼顧療程效果與保障。

▲▼女星楊謹華代言無雙電波記者會。（圖／記者湯興漢攝）

楊謹華從「單無雙」到無雙電波 從完美主義走向自然自在
回憶起當年拍攝《敗犬女王》的時期，楊謹華提到，那時對於工作、生活與外在都有很高的要求，希望每個細節都呈現精緻完美的一面，後來慢慢發現，過度追求完美反而帶來壓力與負擔，坦言當時內心其實帶著些許迷惘與沒自信。隨著年齡與人生歷練累積，現在的她更清楚知道自己適合什麼、想要什麼，也學會同時照顧好內在與外在，對於「美」也有不同看法，比起精雕細琢，她更在意自然與自在的狀態，尤其在保養上，不需要很多，但一定要「準」。

談到此次接下品牌大使邀約，不只是產品名稱與曾飾演的角色「單無雙」巧妙連結，楊謹華笑說，不管是養生、美容，自己平常就很喜歡和大家分享好物，推薦之前也一定會先親自體驗，像是在做電波療程時，非常怕痛的她其實有些緊張，但實際體驗後發現疼痛感比想像中低很多，即使沒有上麻藥也幾乎都能承受，甚至全程看著療程進行，術後能立刻感覺到緊緻拉提與膚況變化，「當下就能看到兩邊臉的差別，包括眼周、嘴角細紋、雙下巴與輪廓線都有明顯感受，皮膚也變得更水嫩、澎潤，沒有任何紅腫、痛，不需要特別戴口罩或帽子遮掩，做完之後就能很快地回到日常生活。」

無雙電波,減法醫美,醫美保養,楊謹華,林政賢,AI科技,敗犬女王,單無雙（圖／品牌提供）

▲在高強度拍攝與密集曝光的工作節奏下，楊謹華以「減法哲學」作為日常準則，保養不用多，但要準之外，也懂得用更加輕鬆自在的心態照顧自己的內外在。（圖／品牌提供）

除了挑選代言跟選角一樣謹慎，對於醫美保養，楊謹華有自己有三大原則：第一，不能影響表情的自然度；第二，不能有太長的修復期；第三，不能太痛。此外，她平時也會透過運動例如皮拉提斯、心肺訓練等方式維持體能狀態，並且重視睡眠與飲食，盡量在午夜12點前休息，補充足夠蛋白質，晚餐盡量不吃澱粉，白天仍會適量攝取，「我覺得米飯是很健康的食物，還是必須要吃。」儘管回頭看年輕時的照片，會忍不住感慨當時的膠原蛋白真的很多，但更重要的是現在與未來，「身體顧好，精氣神才會好」。

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