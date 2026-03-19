全家minimore引領「混搭風」！3/18「2件69折開搶」手慢只能看IG羨慕

▲有著「被便利商店耽誤的甜點店」之稱的全家minimore，近期再度推出「混搭潮甜學」系列新品，以創新手法將經典甜點大膽拆解重組，打造多層次驚喜食感，讓甜點控隨時享受質感下午茶！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

在追求極致味蕾體驗的時代，單一風味已無法滿足挑剔的甜點控了！全家便利商店旗下甜點品牌minimore，憑藉著創意與細膩工法兼具的質感，加上不讓人失望的高穩定品質，每每推出新品都會引發網友驚呼，「根本是被便利商店耽誤的甜點店！」近期minimore更精準掌握甜點界最夯的「創新混搭」與「多層次」的趨勢，推出全新商品。將不同食材與質地大膽拆解再重組，讓每一口甜香都能在舌尖交織出意外驚喜！

混搭新品亮相！

酒香提拉米蘇泡芙｜3/18上市，售價49元

這款泡芙可以說完全將經典義式風味玩出新高度！內餡特別選用炭燒咖啡與乳酪，製成微帶咖啡香又略帶酸感的提拉米蘇卡士達，吃起來層次細膩卻也不膩口。最吸睛的莫過於外附的「咖啡酒糖水滴管」，不只像網美甜點一樣拍起來超有重點，還可以讓甜點控親自動手注入，特色與趣味性十足。泡芙外層也撒上純可可粉，搭配內餡微酸甜的層次感，每一口都是大人系的夢幻享受。

巧克力雙餡Q皮雪燒｜3/18上市，售價55元

顛覆傳統對於銅鑼燒綿密的印象，此次全家minimore特製的Ｑ彈銅鑼燒皮，外皮Ｑ滑，內裡則是格外柔軟濕潤，一入口還能品嚐到自然蛋香，豐富口感讓人驚喜爆擊。內餡則豪邁填入法芙娜巧克力與起司奶蓋雙餡，一濃一醇的絕妙組合，在嘴裡展現出層層遞進的巧克力香氣與起司鹹甜感，成功混搭出讓人愛不釋手的摩登新滋味。

提拉米蘇巴斯克｜3/18上市，售價59元

站在甜點櫃前，大家一定都面臨過「二選一」選擇障礙，沒想到全家minimore這次要幫甜點控完美解決這項難題，答案就是這款——提拉米蘇巴斯克！沒錯，小孩子才做選擇，我們大人可是全部都想吃到！完美結合兩款人氣甜點，底層吃得到焦香濃郁的乳酪，上層則是融合咖啡酒香的提拉米蘇慕斯，入口即化的柔滑質地平衡了乳香與咖啡尾韻，焦糖色的外層與內餡也形成視覺上的層次美感。這款新品將巴斯克的厚實與提拉米蘇的柔滑完美混搭，帶來雙重滿足以及前所未有的層次體驗！

抹茶QQ蛋糕捲｜3/18上市，售價55元

除了義式與歐風的混搭，全家minimore也沒放過抹茶迷的心！這一回「混搭潮甜學」也端出甜點控絕對不能錯過的抹茶新品，這款視覺與口感兼具的新作，特別選擇巧妙混搭Q彈麻糬與蛋糕做成的外皮，創造出十分豐富的口感層次，內餡則選用苦甜滑順的抹茶鮮奶油與生巧克力交織，當抹茶的清香與生巧克力的濃郁在口中化開，每一口蛋糕捲無論是口感與風味都格外充滿驚喜，展現出傳統與創意極致相融的甜點混搭美學。

一顆布丁捲蛋糕｜3/25上市，售價49元

全家minimore的布丁品項，一直是甜點櫃最快被拿光的常勝軍之一，這回大膽地將一整顆布丁與蛋糕捲結合，香綿柔軟的蛋糕體夾入滑順綿密的牛奶卡士達鮮奶油，上層再放上一顆滑嫩小布丁，呈現少見又逗趣的甜點視覺。入口時迷人的焦糖香氣與滑順口感層層堆疊，讓甜點控再一次體驗層次豐富且入口即化的療癒感受，想追求視覺與味覺的雙重享受，把握上市時間搶購回家，就能一次滿足！

青檸紅茶馬卡龍｜3/25上市，售價49元

喜歡精緻甜點的朋友，絕對會被這顆馬卡龍給征服！提到馬卡龍，自然就會想到外酥內軟的驚喜食感，這次全家minimore特製了細膩的紅茶奶油餡，再搭配青檸的清爽點綴，將濃郁茶韻與法式甜點元素完美結合。酸甜適中的多層次滋味，適合在悠閒的下午茶時光或辛勤工作一整天的下班路上，給自己來一顆高品質的療癒救贖。

限時優惠開跑！

每次全家minimore推出新品的頭幾天，總是會引發全台搶購熱潮。近期幾次新品開賣，熱門品項往往一上架，就瞬間被早已鎖定目標的甜點控下架秒殺，聞風而至的網友，只能看著空空如也的貨架感歎「怎麼都買不到」。此次新品強勢登場，提醒大家第一時間衝到全家，才能搶先入手這些顏值與美味兼具的夢幻甜點，在社群上曬出精美打卡照，贏得朋友與同事滿滿的羨慕眼光。

無論是追求優惠折扣或是單純想擁有甜點食光，都要記得搭配促銷活動更划算！3/18至3/31期間，minimore全系列享任選兩件69折優惠，如果想要更有儀式感，購買指定咖啡還能享甜點半價優惠，幫你輕鬆組合出最精緻的下午茶套組。不想再與期間限定的混搭多層次甜點擦身而過，現在訂好行事曆，準備時間一到就即刻出發。