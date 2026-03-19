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中華電信攜手雲林縣政府建構「智慧防汛整合平台」　結合AIoT與韌性網路打造防災新標竿

▲▼首圖,中華電信,雲林,智慧防汛整合平台。（圖／中華電信）

▲雲林縣政府攜手中華電信導入「智慧防汛整合平台」，打造具韌性的前瞻防災治理模式。（圖／中華電信提供）

生活中心／綜合報導

近年極端氣候頻繁，短延時強降雨常在夜間或偏遠地區引發突發性災情。雲林縣境內農漁業聚落多、堤岸範圍廣，若僅依賴人工巡查與單點水位設備，往往需投入大量人力，為解決此一結構性問題，雲林縣政府攜手中華電信導入「智慧防汛整合平台」，將感測科技、AI預測與指揮決策流程深度整合，打造具備高度韌性的前瞻防災治理模式。

▲▼ 中華電信x雲林智慧防汛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲雲林縣政府水利處處長許宏博提到，透過智慧預警與自主防災社區的結合，能讓財產損失降到最低，確保生命安全無虞。（圖／記者徐文彬攝，下同）

克服地形限制與防汛難題，佈建AIoT智慧防汛網

雲林縣政府水利處處長許宏博指出，雲林縣長期面臨地層下陷的嚴峻考驗，導致部分區域自然排水受阻。過去在極端降雨來襲時，防汛決策常面臨「資訊不對稱」的困境，早期因缺乏即時數據支持，難以精準掌握確切的致災熱點。沿海低窪聚落若遇大潮與強降雨，一旦積水往往造成道路中斷，不但影響物資與抽水設備的調派，更易導致救災資源錯置，甚至延誤居民撤離時機。「為了克服這些困難，我們這幾年導入了物聯網與AIoT智慧防汛系統，在全縣200多個易淹水點安裝了感測器，如同延伸了防災團隊的感知觸角，大幅提升對水情變化的掌握度。」

導入AIoT與大數據，精準預測與主動通報

為了將這些前端感測數據轉化為實質的決策依據，中華電信協助雲林縣政府於全縣逾200個易淹水熱點建置物聯網（IoT）感測設備，量身打造「智慧防汛整合平台」，可整合雨量、水位、抽水站運作與即時影像等多元資料，並具備以下三大核心優勢：

• 多源數據無縫整合：平台可匯聚雨量、水位、抽水站運作狀態與即時影像等多源資料。

• AI預警模擬引擎：系統導入AI影像辨識，自動產出未來1至6小時高可信度淹水範圍與路面積水深度預測，並能提前1至2小時預判積水熱點。

• 精準主動推播：結合LINE推播機制，系統能在淹水前30至40分鐘主動發送警報給地方村里長，爭取寶貴的黃金撤離與應變時間，將財產損失降至最低。

雲林縣政府水利處處長許宏博指出，科技導入的最大價值在於「搶得先機」。過往依賴人工通報往往緩不濟急，如今透過智慧平台主動預警，能提前30至40分鐘將資訊精準傳遞至村里長手中。這多出來的時間即是守護生命的關鍵防線，足以讓前線人員從容協助長者與弱勢居民完成垂直避難或撤離。雖然工程治理受限於地層下陷環境，但藉由智慧科技與自主防災意識的結合，我們成功突破限制，將災害風險與財產損失降至最低。
 

▲▼中華電信,雲林,智慧防汛整合平台。（圖／業者提供）

▲中華電信量身打造的「智慧防汛整合平台」，可整合雨量、水位、抽水站運作與即時影像等多元資料。（圖／中華電信提供））

▲▼中華電信,雲林,智慧防汛整合平台。（圖／業者提供）

▲平台亦結合LINE推播機制，將警戒訊息精準布達至民眾行動端。（圖／中華電信提供）

▲▼ 中華電信x雲林智慧防汛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中華電信專案經理黎智榮說明智慧防訊平台的技術提升。

技術升級：從單點監測邁向二維與三維淹水模擬

談到這套系統的核心概念，中華電信專案經理黎智榮表示，平台的設計核心在於「協助第一線單位更快應變」。目前系統的預測模型已從傳統的單點水位推論，進化至「二維淹水模擬」，能推估整體村莊或街道的淹水範圍，讓資源投入更精準。未來更計畫整合下水道感測數據建構「三維淹水模擬」。此外，系統透過AI影像辨識將監測畫面轉化為數值資料，更可利用車牌辨識技術排除因人為亂倒廢棄物造成的排水堵塞隱患，讓防災工作從被動轉向主動的「精準減災」。

▲▼ 中華電信x雲林智慧防汛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中華電信雲林營運處總經理鄭希聖分享中華電信具有全台最密集、最完整的5G與行動通訊涵蓋，以網路韌性穩定支撐關鍵連線。

打造全光纖與5G韌性網路，確保防災不中斷

中華電信雲林營運處總經理鄭希聖強調，為達到「不斷訊、不淹水」的嚴格要求，中華電信已將95%以上的監測電路升級為「全光纖化」，使訊號傳輸直達機房且中途無需依賴電力。憑藉全台最密集的5G與行動通訊網路覆蓋，即便在偏遠地區，感測數據也能穩定回傳。這套系統不僅提升決策科學化，更具備高度可複製性，能依據各縣市環境特徵快速客製佈建，成為地方政府最堅實的防災後盾。

展望未來，中華電信將持續發揮「海地星空」的網路韌性優勢，整合海底電纜、地面行固網與微波，以及多軌道衛星技術，建構起立體化、多層次的通訊防護網。並期許能協助地方政府優化防災應變機制，提升科技治理的成效，共同打造更穩定、更具備援機制的智慧防災環境。

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中華電信雲林智慧防汛整合平台

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