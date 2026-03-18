要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

▲住宅囤積要罰！桃園創全國之先通過自治條例。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政18日於市政會議表示，近期基隆發生住宅火警造成消防人員傷亡事件，凸顯住宅內囤積大量雜物對救災安全的重大風險。市府檢視相關制度後，已完成「桃園市住宅囤積行為管理自治條例」制定，並於今（115）年3月10日正式發布施行，期盼強化住宅安全管理，降低火災風險，保障消防人員與市民安全。

張善政指出，部分住宅因長期囤積物品，導致室內動線受阻，一旦發生火災，將大幅增加救災困難與危險性，甚至危及消防人員生命安全。過往此類情形缺乏直接介入處理之法源依據，此次自治條例通過後，市府已建立法制基礎，未來可針對住宅囤積行為進行管理與改善，補足現行制度缺口。

該自治條例採跨局處合作機制辦理，由區公所及建管處作為受理通報窗口，並整合衛生局、環保局、社會局及消防局等單位共同處理。其中，衛生局與環保局將協助環境與公共衛生改善，社會局則針對個案進行關懷與評估，瞭解其行為背後可能的心理或生活因素，提供必要協助；消防局則從救災安全角度提出專業建議，全面強化公共安全防護。

張善政強調，住宅囤積行為問題並非單一個案，全國各地皆可能發生的潛在風險，市府推動該自治條例，目的在於從源頭預防，逐步減少住宅囤積情形，避免類似憾事在桃園發生。他也指出，此項措施與先前推動倉儲納管政策同樣重要，皆為補強公共安全制度的重要一環。

環保局表示，市府未來將持續透過跨局處合作與通報機制運作，落實住宅囤積行為管理，提升城市整體安全環境，確保市民居住安全及消防人員執勤保障。