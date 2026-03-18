　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

▲一般商品宣傳宣稱療效可重罰2,500萬

▲一般商品宣傳，宣稱療效可重罰2,500萬。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局表示，近年網路購物盛行，部分業者於商品廣告中誇大或不當宣稱療效，容易使民眾誤信產品具有醫療效果，甚至可能延誤正規就醫時機。為維護民眾健康安全，該局加強網路購物平台及相關通路之監測與稽查，於114年至115年2月間，共查獲120件涉及一般商品宣稱醫療效能之違規廣告案件，裁罰總金額1,152萬元。

衛生局18日指出，經查部分業者為提高銷售量，於商品販售頁面宣稱產品具「療效」作用，常見違規商品包括水晶、手鐲、襪子及衣物等，並以「改善肺部循環」、「預防動脈硬化」、「調理荷爾蒙」、「改善失眠」、「縮小腦腫塊」、「治療感冒」、「避免心血管疾病」、「骨細胞新生」或「抗癌之王」等醫療效能詞句吸引消費者，已逾越一般商品得為宣稱之合法範圍，易使民眾誤信其具有醫療效果。

▲一般商品宣傳宣稱療效可重罰2,500萬

▲一般商品宣傳，宣稱療效重罰。（圖／衛生局提供）

衛生局說明，依相關規定，一般商品廣告如宣稱可施用於人體，並涉及診斷、治療、減輕或預防疾病等醫療效能，即違反醫療器材管理法規定，最高可處新臺幣2,500萬元以下罰鍰。若產品確具有醫療用途，應依法辦理查驗登記取得醫療器材許可證，且醫療器材廣告亦須向主管機關申請核准後始得刊播。

未來該局將持續加強監督與稽查各類網路平台及電視購物等販售通路，以維護市民健康安全，並遏止不法違規行為。同時呼籲業者刊登產品廣告應確實遵循相關法規、避免誇大或不實宣稱；也提醒民眾如有身體不適，應儘速就醫診治，循正規醫療管道處理，切勿因誤信商品療效而延誤治療時機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前主播涉詐男友420萬不認罪　出庭都哭了
伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施
快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

新北無障礙環境考核滿分12連霸　建築物施工管理蟬聯5屆特優

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

新北無障礙環境考核滿分12連霸　建築物施工管理蟬聯5屆特優

快訊／八里台61線深夜事故！25歲重機女騎士自摔遭輾　命危送醫

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

拖吊蟑螂案「龜山回台北8.8萬」涉詐欺、恐嚇　2業者聲押禁見

菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲　出價3.7萬收購遭拒

獨做遊戲四年...上架首日賺百萬！開發者與妻子相擁爆哭感動玩家

【這群選手太有梗了】現場吹起烏龍派出所音樂　隔壁長號秒接XD

相關新聞

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

桃園市新屋發生一起離奇車禍，65歲王姓婦人16日上午行經快速道路7段巷口時，從路旁突然闖入車道，與一輛貨運曳引車擦撞，當場噴飛趴地不起，送醫後僅受輕傷，沒想到出院返家後竟在當晚不幸離世。警方已經報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

腸病毒進入流行期！　彰化縣啟動校園大作戰

腸病毒進入流行期！　彰化縣啟動校園大作戰

快訊／綠桃園初選出爐　鄭運鵬美女助理飲恨、時力猛男軍披綠袍全滅

快訊／綠桃園初選出爐　鄭運鵬美女助理飲恨、時力猛男軍披綠袍全滅

深夜闖「桃園=中壢」平交道遭撞死　男子身分曝光

深夜闖「桃園=中壢」平交道遭撞死　男子身分曝光

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

關鍵字：

桃園衛生局違規廣告網購醫療效能重罰

讀者迴響

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面