罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

▲一般商品宣傳，宣稱療效可重罰2,500萬。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局表示，近年網路購物盛行，部分業者於商品廣告中誇大或不當宣稱療效，容易使民眾誤信產品具有醫療效果，甚至可能延誤正規就醫時機。為維護民眾健康安全，該局加強網路購物平台及相關通路之監測與稽查，於114年至115年2月間，共查獲120件涉及一般商品宣稱醫療效能之違規廣告案件，裁罰總金額1,152萬元。

衛生局18日指出，經查部分業者為提高銷售量，於商品販售頁面宣稱產品具「療效」作用，常見違規商品包括水晶、手鐲、襪子及衣物等，並以「改善肺部循環」、「預防動脈硬化」、「調理荷爾蒙」、「改善失眠」、「縮小腦腫塊」、「治療感冒」、「避免心血管疾病」、「骨細胞新生」或「抗癌之王」等醫療效能詞句吸引消費者，已逾越一般商品得為宣稱之合法範圍，易使民眾誤信其具有醫療效果。

▲一般商品宣傳，宣稱療效重罰。（圖／衛生局提供）

衛生局說明，依相關規定，一般商品廣告如宣稱可施用於人體，並涉及診斷、治療、減輕或預防疾病等醫療效能，即違反醫療器材管理法規定，最高可處新臺幣2,500萬元以下罰鍰。若產品確具有醫療用途，應依法辦理查驗登記取得醫療器材許可證，且醫療器材廣告亦須向主管機關申請核准後始得刊播。

未來該局將持續加強監督與稽查各類網路平台及電視購物等販售通路，以維護市民健康安全，並遏止不法違規行為。同時呼籲業者刊登產品廣告應確實遵循相關法規、避免誇大或不實宣稱；也提醒民眾如有身體不適，應儘速就醫診治，循正規醫療管道處理，切勿因誤信商品療效而延誤治療時機。