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重摔昏迷近1個月！陳光復突發「7字宣言」　力拚連任澎湖縣長

▲▼ 。（圖／翻攝自陳光復臉書）

▲陳光復重傷康復後首度發聲，宣告「參選到底」拚連任 。（圖／翻攝自陳光復臉書）

記者閔文昱／綜合報導

陳光復日前在農曆大年初一跑行程時不慎跌倒，頭部重創一度昏迷，甚至傳出短暫無呼吸心跳，緊急送往高雄榮民總醫院開刀搶救。經過近1個月治療後，病況逐漸穩定，未料他18日晚間透過臉書突發文「參選到底」，表態將力拚連任，引發外界關注。

重摔昏迷進ICU　一度命危搶救

據了解，陳光復當天在活動中踩空跌落階梯，後腦重擊地面，送醫前一度失去生命徵象，情況相當危急。醫療團隊緊急進行顱內減壓手術，一度將部分頭蓋骨取下控制腦壓，期間昏迷指數僅3，並入住加護病房觀察。

歷經約20多天治療後，陳光復成功度過危險期，腦壓逐步穩定，並完成顱骨成形手術，身體狀況持續好轉，已從加護病房轉入一般病房。

▲▼澎湖縣長陳光復重摔！直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

▲陳光復當時由直升機送往高雄急救。（圖／民眾提供）

病況逐步好轉　家屬曝「每天在進步」

妻子吳淑瑾日前透過臉書表示，陳光復臉色紅潤、恢復狀況良好，「每天都在進步」，展現強烈求生意志。她也提到，探病過程中，徐國勇在病榻旁談及過往民主運動歷程時，陳光復似乎能專注聆聽，連醫師都感受到他的堅強意志。

此外，賴清德也曾前往探視，關心其復原情形，並叮囑先安心休養。

突發文「參選到底」　年底選戰添變數

就在外界關注其健康是否影響年底選戰之際，陳光復臉書18日晚間突然以簡短文字寫下「陳光復參選到底！」宣示爭取連任決心。家屬表示，目前病情穩定並持續進步，對復原持樂觀態度，並希望觀察至5月底，再評估後續規劃。

目前澎湖縣長選戰競爭激烈，除陳光復爭取連任外，包含許智富等人也已表態參選。隨著陳光復強勢表態，後續選情發展備受矚目。

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