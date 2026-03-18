　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

▲立委陳亭妃質詢農業部，提出蘭展長效經營建議。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃質詢農業部，提出蘭展長效經營建議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


立委陳亭妃18日在立法院質詢農業部時，針對甫落幕的台灣國際蘭展暨花卉科技展提出多項建言，強調蘭花產業是台南溪北發展的重要引擎，應以「長效經營」取代短期活動思維，並拋出「蘭花獸主題公園」構想，盼打造常態觀光亮點，實踐「一個大台南」的區域均衡願景。

陳亭妃指出，今年蘭展由農業部主導，展現花卉結合AI科技的實力，但整體預算卻由過往5,000萬元降至3,500萬元，與國際級展覽規模不符。她建議應採「逐年堆疊」方式擴編資源，讓品牌持續升級。同時也點出場域硬體問題，直言上方鐵皮鋼構影響整體視覺，要求進行遮蔽或美化工程，提升展覽質感。

在營運策略上，她主張將後壁園區轉型為常態展覽空間，規劃每月第四週舉辦花卉市集，串連在地業者與特色花種，讓園區不只是一年一度的活動場地，而是成為南台灣花卉產業與生活應用的核心據點。

▲立委陳亭妃質詢農業部，提出蘭展長效經營建議。（記者林東良翻攝，下同）

更吸睛的是「IP實體化」構想。陳亭妃建議，把今年人氣話題角色「蘭花獸」從充氣裝置升級為常設地景，打造全台首座主題公園與親子野餐空間，藉由可拍、可玩、可停留的場域設計，創造穩定人流。並要求台糖加速推動五分車站與舊倉庫活化，讓觀光效益向周邊擴散。

她進一步指出，透過「科技三軸」規劃，將溪北定位為農業科技核心區，搭配交通串聯與產業深化，讓資源分配更均衡，真正落實「一個大台南」的發展藍圖。

陳駿季對此表示高度認同，承諾未來預算將朝建議方向努力，並支持將蘭花獸主題公園與常態市集納入後續規劃。
一場展覽可以很美，但如果只停在那幾天，就像煙火。真正難的，是讓美變成日常——當人願意一來再來，地方才真的活起來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前主播涉詐男友420萬不認罪　出庭都哭了
伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施
快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

新北無障礙環境考核滿分12連霸　建築物施工管理蟬聯5屆特優

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

桃園女衝車道遭撞　出院後離奇死亡

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

虎斑貓撒嬌太萌奴才偷笑　下秒被死亡凝視：笑什麼

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

要開罰！桃園「住宅囤積」自治條例發布　保障消防安全

罰很大！一般商品宣傳請注意　宣稱療效可重罰2500萬

全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

集集鎮4月起分兩階段普發600元　元旦前設籍者估9882人受惠

新北無障礙環境考核滿分12連霸　建築物施工管理蟬聯5屆特優

快訊／八里台61線深夜事故！25歲重機女騎士自摔遭輾　命危送醫

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

拖吊蟑螂案「龜山回台北8.8萬」涉詐欺、恐嚇　2業者聲押禁見

菜園挖出「異形淮山」！酷似人手還有指甲　出價3.7萬收購遭拒

獨做遊戲四年...上架首日賺百萬！開發者與妻子相擁爆哭感動玩家

歌迷不想再聽〈日不落〉？！　蔡依林笑：我還是會唱XD

相關新聞

陳亭妃喊當「姐姐市長」　要打破台南400年來紀錄

陳亭妃喊當「姐姐市長」　要打破台南400年來紀錄

2026年台南市長上演「妃龍大戰」，由國民黨立委謝龍介對決民進黨立委陳亭妃。陳亭妃表示，國民黨總說綠營在台南執政太久「要改變」，但她才是那個喊出「要改變」的人，因為她立志打破台南建城400年來從未出現過女市長的慣例，讓台南也出一個「姐姐市長」。

台南市長民調落後陳亭妃　謝龍介喊有信心：曾大幅落後最終只輸5%

台南市長民調落後陳亭妃　謝龍介喊有信心：曾大幅落後最終只輸5%

陳亭妃拜會郭國文破冰！屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

陳亭妃拜會郭國文破冰！屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

台中女公園摔到骨折獲國賠24萬

台中女公園摔到骨折獲國賠24萬

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

關鍵字：

陳亭妃蘭花獸公園構想溪北花卉新地標

讀者迴響

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

故意調包U-Bike爽騎1天　台中男要吐1700元還惹官司

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面