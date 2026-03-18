陳亭妃拋「蘭花獸公園」構想　力推溪北翻轉打造花卉新地標

▲立委陳亭妃質詢農業部，提出蘭展長效經營建議。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



立委陳亭妃18日在立法院質詢農業部時，針對甫落幕的台灣國際蘭展暨花卉科技展提出多項建言，強調蘭花產業是台南溪北發展的重要引擎，應以「長效經營」取代短期活動思維，並拋出「蘭花獸主題公園」構想，盼打造常態觀光亮點，實踐「一個大台南」的區域均衡願景。

陳亭妃指出，今年蘭展由農業部主導，展現花卉結合AI科技的實力，但整體預算卻由過往5,000萬元降至3,500萬元，與國際級展覽規模不符。她建議應採「逐年堆疊」方式擴編資源，讓品牌持續升級。同時也點出場域硬體問題，直言上方鐵皮鋼構影響整體視覺，要求進行遮蔽或美化工程，提升展覽質感。

在營運策略上，她主張將後壁園區轉型為常態展覽空間，規劃每月第四週舉辦花卉市集，串連在地業者與特色花種，讓園區不只是一年一度的活動場地，而是成為南台灣花卉產業與生活應用的核心據點。

更吸睛的是「IP實體化」構想。陳亭妃建議，把今年人氣話題角色「蘭花獸」從充氣裝置升級為常設地景，打造全台首座主題公園與親子野餐空間，藉由可拍、可玩、可停留的場域設計，創造穩定人流。並要求台糖加速推動五分車站與舊倉庫活化，讓觀光效益向周邊擴散。

她進一步指出，透過「科技三軸」規劃，將溪北定位為農業科技核心區，搭配交通串聯與產業深化，讓資源分配更均衡，真正落實「一個大台南」的發展藍圖。

陳駿季對此表示高度認同，承諾未來預算將朝建議方向努力，並支持將蘭花獸主題公園與常態市集納入後續規劃。

一場展覽可以很美，但如果只停在那幾天，就像煙火。真正難的，是讓美變成日常——當人願意一來再來，地方才真的活起來。