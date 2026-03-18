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2026「從桃園看世界」講座　海地大使潘恩談建國史

▲2026「從桃園看世界」講座

▲秘書處長曾俊豪（右）感謝海地共和國潘恩大使分享該國建國歷程。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書處18日於桃園區市圖總館，舉辦「從桃園看世界—海地場」駐臺大使講座，邀請海地共和國大使館潘恩（Roudy Stanley Penn）大使以「小國，卻有不容小覷的話語權：海地對世界歷史的貢獻」為題，帶領觀眾反思小國之於世界歷史的定位和話語權。

潘恩大使表示，外界常以當前政治動亂、經濟挑戰等刻板印象來認識海地，卻忽略了該國在歷史長河中不屈不撓的奮鬥。他強調，一個國家的「偉大」不在於國土面積或經濟規模，而在於其堅守的理念與道德勇氣。海地不僅僅是一個島國，更曾以實際行動，形塑了自由、人類尊嚴與主權等普世原則，展現出小國也能擁有撼動世界的大話語權。

▲2026「從桃園看世界」講座

▲2026「從桃園看世界」講座-海地場。（圖／秘書處提供）

潘恩大使也指出，海地是全球第一個由黑人奴隸成功起義並建國的共和國，更擁有世界上第一部明文廢除奴隸制度、宣示人人平等的憲法。儘管建國後因挑戰當時的強權體制，面臨長期的外交孤立與法國的鉅額索賠，海地仍選擇了「團結而非孤立」，甚至積極協助拉丁美洲等其他被殖民國家爭取主權。這份追求多元共存、為自由平權奮鬥的理念，也深刻延伸至海地的美食、慶典及音樂舞蹈中，體現出海地人民心中不畏強權、大膽奔放的性格底色。

秘書處長曾俊豪表示，「從桃園看世界」系列講座自112年開辦，今年邁入第3年，活動透過認識我國友邦及桃園締盟城市，拓展國人國際視野。今日講座為年度首場，邀請海地共和國潘恩大使分享該國建國歷程，市府也將持續邀請各國駐台大使及城市首長「從桃園看世界」講座，歡迎市民持續關注相關訊息。

包括：海地共和國大使館政治專員梅雷爾，大使未婚妻Marceline Caze以及桃園市立圖書館長施照輝等均一同與會。

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