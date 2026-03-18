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伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

▲▼ 伊朗飛彈。（圖／路透）

▲伊朗發射飛彈規模擴大。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

伊朗衝突持續升溫，伊朗軍方發言人今天（18日）表示，德黑蘭在與美國及以色列的衝突中，已開始使用過去從未動用的新型武器，且未來幾天將進一步擴大使用規模。官方媒體稍晚更對波斯灣多國發出警告，要求多處能源設施人員立即撤離。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Amir Akraminia）在國營電視台受訪時指出，這些新型武器已產生「明顯效果」，相關影像與戰果持續出現在媒體報導中，並強調伊朗仍保有更多尚未動用的軍事手段。這也是革命衛隊在行動中首次使用「哈吉卡西姆」飛彈。

以色列軍方則指出，伊朗近期更頻繁在彈道飛彈上搭載集束彈頭。儘管伊朗早在先前為期12天的戰爭中已使用過類似武器，但目前使用的頻率與規模已有顯著提升。

警告波斯灣能源設施撤離　衝突恐再擴大

另一方面，伊朗也透過國營媒體對波斯灣多國發出警告，要求多處能源設施人員立即撤離，並指這些地點可能在數小時內遭到攻擊。對象涵蓋沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達等國境內的關鍵能源設施，包括煉油廠、天然氣田及石化園區等，主要能源樞紐已全面被納入潛在打擊範圍。

伊朗聲明指出，這些設施已被列為「直接且合法的打擊目標」，要求當地民眾與外籍人員儘速撤離並保持安全距離。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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