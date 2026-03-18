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從吃一餐到玩一天　桃園「石門活魚」轉型經營在地文化品牌

▲桃園「石門活魚產業輔導升級計畫」啟動

▲桃園市觀光發展基金會陳信守副執行長說明「石門活魚產業輔導升級計畫」。（圖／觀光發展基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

石門活魚是桃園遠近馳名的經典觀光品牌，為讓傳統活魚料理職人精神呼應現今遊客結構的改變，桃園市觀光發展基金會於18日宣佈啟動「石門活魚產業輔導升級計畫」，將邀請被稱為「台菜王子」的黃景龍師傅協助業者轉型，從料理創新、菜單設計到品牌形象等面向，為石門活魚產業注入新的活力。

石門活魚再升級　從「吃活魚」到「懂魚水鄉」

市府觀旅局局長陳靜芳表示：石門活魚馳名中外，是桃園最具代表性的美食標籤，面對觀光市場競爭日益激烈，桃園市觀光發展基金會特別推動產業升級，提出「石門有魚」品牌概念，展現「石門活魚」的料理職人精神。」基金會將傳承世代累積的料理技藝與對食材品質的堅持，以「水鄉文化」為靈魂，呈現石門依水而生、以魚入饌的在地食魚文化，結合石門水庫的自然生態與在地人文故事，建構出獨一無二的品牌形象。

業者踴躍響應　打造「吃一餐到玩一天」深度體驗

▲桃園「石門活魚產業輔導升級計畫」啟動

▲桃園「石門活魚產業輔導升級計畫」啟動。（圖／觀光發展基金會提供）

本次吸引石門、龍潭、大溪地區數十家活魚餐飲及觀光業者熱烈參與。計畫將提供品牌定位、市場趨勢與數位行銷等專業輔導，協助業者從「餐飲供應」轉型為「文化體驗服務」。參與業者表示，希望藉由基金會的資源整合，更貼近年輕客群並提升客單價，將觀光動能從單純的「吃一頓飯」延展為「一日水鄉深度遊」，讓石門成為具備留客力與文化深度的旅遊目的地。

老景點新活化　展現活魚料理職人精神

桃園市觀光發展基金會陳信守副執行長強調，石門活魚不只是滿足味蕾的美食，更是一個承載地方歷史與情感的「水鄉品牌」。本次計畫將透過實質輔導重點，包括：職人精神再升級、居家商機開發、居家商機開發等，帶動產業從內而外的全面進化。

陳信守副執行長期透過環境美化、服務升級、跨界設計與產品多元化的全方位形塑，我們有信心讓石門活魚這塊老字號招牌，在2026年綻放出前所未有的商業光芒，開創屬於在地業者的嶄新商機。

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