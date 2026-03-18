前主播涉詐男友420萬不認罪　出庭互撕私事嗆不知廉恥都哭了

▲新聞台前主播薛楷莉（左）18日到台北地院出庭，否認詐騙富商前男友邱智永420萬元，嗆對方胡說八道。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新聞台前主播薛楷莉被控2022年間，騙走當時邱姓男友420萬元、涉犯詐欺取財等罪嫌，雙方今（18日）再度到台北地院出庭對戰，邱一度哽咽、批薛「霸凌」，薛反嗆邱「不要演戲」、「不知廉恥」，哭說自己是單親媽媽很辛苦，但檢方指對話紀錄顯示她從沒否認拿到420萬元，薛不認罪，堅稱「我只是安慰他（邱男），不然我要怎麼辦」。

檢方建請再開1次庭調查證據，法官考量薛楷莉每次出庭都須從美國請假回台、花費不低，今諭知辯論終結，訂於下月（4月）29日宣判，若有續審必要，暫訂今年（2026年）5月27日再開辯論。邱男委任律師建請法官限制薛出境、出海，法官未裁定。

▲邱智永（左）18日到台北地院開完庭，用外套蒙住頭臉，彷彿他才是被告。（圖／記者黃哲民攝）

邱智永開完庭用外套蒙住頭臉不受訪，彷彿他才是被告、一句話都不敢吭。反觀薛楷莉有如受害人，開完庭邊走邊罵邱男「胡說八道」，她每次回台開庭都搭「紅眼班機」省些錢，但不逃避、要把事情說清楚講明白，批邱男專挑單親媽媽交往、還家暴，「不希望再有單親媽媽受害」，薛更虧邱男把頭包起來、「見不得人嗎！」

薛楷莉始終否認A走邱智永420萬元，今年（2026年）1月她帶8旬老母出庭，宣稱檢方起訴指稱她匯入女兒帳戶的494萬餘元是贓款，其實是老母借她500萬元和女兒在美國生活，有她和老母簽的借據為證，跟邱男的420萬元無關、金額也不對。

▲薛楷莉（左）18日到台北地院開完庭，邊走邊罵邱智永胡說八道。（圖／記者黃哲民攝）

邱智永今第2度作證，重點是2022年2月給薛楷莉420萬元找人喬事後，同年3月又給薛80萬元，藉此佐證薛聲稱向母親借500萬元是狡辯，且薛和母親去年（2025年）2月才簽借據，去年北院開了3次庭，薛都沒提起此事。

薛楷莉反駁指出，邱智永用這筆80萬元支付律師費、當面給現金，不是給她的。邱堅稱匯款付律師費，「很抱歉薛女士，我都有留存匯款證明」，他至今想不起為何給薛這80萬元、自己也莫名其妙，但可傳喚收款的律師作證。

邱智永更撇清最初不是以結婚為前提跟薛楷莉交往，薛2022年1月從美國回台，主動住到他家，「不是同居、各睡各的房間」，他從沒問薛的過去，見面才知薛的女兒這麼大了，他曾買鑽戒以備求婚、給薛保管至今沒歸還，從沒聽薛說跟母親借500萬元，「而且她說跟母親感情不好，跟父親比較好」。

邱男否認對薛家暴，「我若家暴，她會繼續住我家？」反而是他遭薛欺壓太久、霸凌太久，被薛騙走420萬元，肇因於他當時遭受黑道威脅、驚慌緊張，又對台灣司法沒信心，邱講著講著哽咽了。

薛楷莉豁出去開撕私事，嗆邱男「不知廉恥」，交往時說要照顧她女兒、要入戶籍，結果「發生關係後，什麼都沒了」，也不帶她見家人，反而私下跟前女友往來，那枚鑽戒早被邱男拿走，她罵邱男「不要演戲」、「我有證據，你小心說話」、「是你在打迷糊仗」。

薛堅稱「我是被冤枉的！」再度賣慘「我是單親媽媽」，哭說在美國需有正職工作才有醫療保險，她為本案常請假回台出庭，工作快不保，還要託人照顧她女兒，一直苦撐，邱故意藉官司給她精神折磨，她要邱交出匯款80萬元支付律師費的證明，但「絕對沒有這個證明！」邱的謊言不攻自破。

本件公訴檢察官為京華城案公訴主任檢察官林俊廷，他以當時警車載送薛楷莉護鈔赴約影片的勘驗結果，佐證薛明知警方護鈔、邱男給她的背包有裝錢，薛還在護鈔申請書代簽邱姓名，事後對話紀錄顯示，邱至少2度寫「親愛的，可能420萬，白花了」等語，薛安慰「親愛的，訴訟還沒開打，很多事情難預料」。

林俊廷指出，薛若沒經手這420萬元，正常應反問邱「你在說什麼？我聽不懂！」但被邱質問是否託媒體1位賴姓女主管找黑幫老大擺平黑道威脅時，薛沒撇清，而是答稱「嗯，我是透過她，但是是其他人處理」，看起來不像不知情。

此外，林俊廷指薛母借給薛的500萬元，沒金流佐證，邱男聲稱給薛的420萬元與80萬元，都有存提紀錄，且薛分2次匯款到女兒帳戶共494萬餘元，最後轉帳到自己帳戶做投資，有製造斷點之嫌、構成洗錢行為。

薛頓時露出氣苦模樣，話都講不完全似地解釋母親是習慣手邊保留大筆現金的老人家，借她500萬沒問題，邱男臨時託她送東西給某人、不講是什麼物品，事後才說是420萬元、很多疑點，邱的講法是「醜一」、「硬拗」，企圖設局陷害她。

薛重申邱對她家暴，社工建議她別激怒邱男，所以邱問她420萬是否白花，「我只是安慰他，不然我要怎麼辦」，她自稱當新聞主播時所受訓練，就是講話要鏗鏘有力，社工要她對於不清楚的問題就說「收到」，邱問她420萬拿去哪裡，她就回答「收到」。

辯護律師盡責指稱邱給薛的背包裡面有沒有裝錢、「嘸郎哉」，邱說詞反覆，對薛潑髒水，邱才是說謊的人，不是薛，檢方用對話紀錄指控薛，並不公道，當時薛跟邱仍是親密愛人，當然要安撫邱的不安跟疑惑、「為何非要冰冷對話才算正常」。

檢方起訴指稱，邱男與他人發生投資糾紛、擔心惹上黑道，薛與邱交往得知此事，聲稱可找昔日任職電視台時的賴姓女上司，找黑幫老大「鐵霸」出面擺平，需420萬元打點，邱男於2022年2月25日提領現金，給薛當天下午2點多申請警方護鈔到電視台付錢，但事情沒下文。

邱直接找賴姓女主管求證，得知受騙，憤而提告，薛堅稱臨時幫邱男跑腿用背包送東西，邱說不必多問，到目的地就會有人來認，她以為只是文件，後來警員出現，開警車送她到北市民權東路一段與瑞光路口下車。

薛聲稱在紅磚道上等不到可能要碰頭的人，就近到一旁的中天電視大廳避冷風，等30分鐘沒人來，就聽邱指示回家把背包還給邱。2023年9月她遭邱家暴，邱才說當時背包裝著420萬元，她要邱別亂講。

薛楷莉於2002年任職新聞台主播當紅之際，被爆料刷日本富商信用卡狂買超過百萬名表，還拿現金10萬元日圓，涉及敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，2019年轉換跑道，考取證照擔任護理師，並帶著與前夫所生子女到美國發展。