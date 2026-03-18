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美空軍基地爆槍擊！「活躍槍手」現身釀1死1傷　現場一度全封鎖

▲美國霍洛曼空軍基地爆發槍擊造成1死1傷，軍方一度緊急封鎖現場。（圖／路透）

▲美國霍洛曼空軍基地爆發槍擊造成1死1傷，軍方一度緊急封鎖現場。（示意圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國新墨西哥州一處空軍基地於當地時間3月17日發生槍擊事件，造成1人死亡、1人受傷。事件發生在位於南部阿拉莫戈多（Alamogordo）附近的霍洛曼空軍基地，引發軍方高度警戒。

傳出「活躍槍手」　基地緊急封鎖

根據駐紮於該基地的美國空軍第49聯隊聲明，事件發生於當天下午約5時30分，當局接獲「活躍槍手」通報後，立即對基地實施全面封鎖。

初步消息指出，槍手疑似出現在基地內便利商店附近，導致現場一度陷入緊張狀態，相關設施也隨即暫停運作。

釀1死1傷　傷者送醫治療

軍方證實，此次槍擊事件造成1人死亡、1人受傷，傷者已緊急送醫接受治療。不過，截至目前為止，死傷者的姓名與身分尚未對外公布，也不清楚是否為現役軍人。

此外，官方亦未說明槍擊動機、犯案經過及是否已有嫌犯落網，整起案件仍有諸多疑點待釐清。

確認無持續威脅　封鎖已解除

第49聯隊表示，緊急應變人員已進駐處理，並確認現場已無進一步威脅，基地隨後解除封鎖。聲明指出，目前安全狀況已獲控制，但相關調查仍在進行中。

基地方面也透過社群表示，事發地點附近的便利商店將暫停營業，直到另行通知。

基地肩負國安任務　事件引關注

霍洛曼空軍基地占地約240平方公里，是美國空軍重要據點之一，主要由第49聯隊駐守，負責戰鬥機作戰與飛行訓練任務，同時支援國家安全工作，成員包含具備戰備能力的空軍及太空軍人員。

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