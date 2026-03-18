全國學生美術巡迴展登場　桃園學子奪5特優展現驚人創作力

▲全國學生美術巡迴展登場，桃園學子奪5特優。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由教育部主辦的「114學年度全國學生美術比賽特優作品中區巡迴展」，即日起至3月29日在桃園展演中心展出。展覽匯集繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等七大類項，精選自國小至大專院校最頂尖的特優傑作。桃園學子今年表現亮眼，共有5件作品脫穎而出榮獲特優，展現桃園深厚的藝術教育實力。

市府教育局18日表示，桃園學子成為本次展覽的焦點，共有5位學生摘下特優桂冠，分別為：郭培玲《南來北往》（桃園國小）：以層次分明的藍調與精巧剪貼，勾勒候鳥遷徙與棲息的壯闊生機，深刻喚起對生態保育的關注。范詠淇《別幫蚊子養小孩》（桃園國小）：運用幽默生動的蚊子形象與日常容器對比，將防疫觀念轉化為具高度視覺感染力的設計。劉芸庭《「芒芒」人海》（桃園國小）：採柔和色調描繪茶壺山的秋日芒花與層巒疊嶂，營造出大自然隨季更迭的靜謐詩意。

▲全國學生美術巡迴展桃園登場。（圖／教育局提供）

陳妍如《人造花園》（瑞塘國小）：以磅礡透視對比荒誕的「垃圾裝飾樹」，犀利道出都會居住空間的擁擠與人性委屈。在傳統書藝方面，詹昀翰《登高》（武陵高中）承襲智永書風，筆力伶俐、結字勻整，全篇氣息清雅內斂，展現純熟的書藝底蘊。

市府教育局為擴大藝術影響力，除邀請桃園美術協會胡毓正理事長進行專題分享外，更力邀榮獲教育部「跨領域美感教育標竿」的慈文國小教師團隊，開設《尋找我的靈魂替身》藝術DIY課程。該課程創新結合SEL（社會情緒學習），引導參與者在創作中覺察內心，透過藝術媒材與自我深度對話，落實美感教育走入生活的願景。