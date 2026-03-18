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立委轟瘦瘦針亂象「BMI值16照賣」　石崇良：1個月內提強化措施

針對立委拋出瘦瘦針各種亂象，石崇良承諾，1個月內提出強化管理措施。（鏡報李智為）

圖文／鏡週刊

近期瘦瘦針GLP-1類藥物成為熱門話題，台灣食藥署統計共接獲30件不良反應通報。民進黨立委林淑芬提及台灣市場出現亂象，網路非法賣家、代購、醫美推出免費體驗、藥局無處分箋照賣等，批評衛福部消極縱容；對此，衛福部長石崇良承諾，1個月內提出強化管理措施。

民進黨立委林淑芬今（18日）於立法院衛環委員會質詢時指出，社群平台搜尋就可看到多名受害者抱怨，質疑不亮反應通報存在黑數。石崇良坦言，所有的通報都有低估的可能，惟目前尚未看到嚴重不良反應通報。

林淑芬接著列舉各種亂象，包含社群平台上有非法賣家、盛行日本代購、水貨，還有跨境網站專設繁體中文網頁鎖定台灣市場，賣家不具醫師資格，質疑這樣毫無門檻的買賣，衛福部都沒掌握是否有特殊的職業或集團違法從境外攜入？

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林淑芬譴責，上述方式來源不明、無法確認真偽的藥品，不只民眾會有疑慮，也有諸多醫師提醒跨國、境外輸入風險很大；其次藥局與診所處方箋，部分藥局未依規定索取照樣賣藥給BMI值僅16的人販售問題，還有醫美診所以「免費體驗」作為噱頭。

林淑芬抨擊衛福部消極縱容，未主動查處高風險處方藥，並未清楚揭露風險，並無對不當行銷與灰色的流通設下明確界線，「這種行政上的消極跟怠惰本身就成為藥品商品化的推手」。她表示，廠商爽賺錢卻不在乎風險，政府連掌握風險的能力都沒有。

針對部分醫美診所以「免費體驗一次」作為促銷噱頭，石崇良回應，該醫美診所已觸法，而藥局無處方箋給藥的部分，會交由醫事司與衛生局進一步瞭解查處；他承諾，1個月內提出瘦瘦針強化管理措施，下半年提出《藥事法》修法版本，將網路平台納入管理。


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