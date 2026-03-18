　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳離職遭馬英九「切割」　蕭旭岑親回離職內幕：感念他恩重如山

▲蕭旭岑、李鴻源召開國共智庫論壇成果說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲蕭旭岑強調離職是因接任黨副主席後公務繁忙，對馬英九始終心存感激。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者閔文昱／綜合報導

蕭旭岑日前離開馬英九基金會執行長職務，引發政壇諸多揣測，甚至傳出「被切割」、「清算」等說法。對此，蕭旭岑18日受訪強調，整起事件「很單純也很自然」，並重申對前總統馬英九的栽培「永遠感念與支持」。

人事異動掀議　基金會聲明劃清界線

馬英九基金會16日發布聲明指出，蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底完成離職交接，未來兩人言行不再代表基金會及馬英九立場，並由前董事戴遐齡接任執行長。此一表述引發外界高度關注，各種關於內部鬥爭、政治切割的傳言甚囂塵上。

蕭旭岑親揭原因：黨務繁重主動請辭

對於外界質疑，蕭旭岑說明，自2025年11月接任國民黨副主席後，黨務工作繁重，本就有意不再兼任基金會職務，因此離開是「任務結束」，並非外界所稱的被動離職或遭切割。他強調，相關安排是自然的職務轉換，一切以基金會對外說明為準，自己也完全尊重。

此外，蕭旭岑表示，未來無論在哪個職位，都會持續實踐馬英九推動兩岸和平、「九二共識」、反對台獨的理念，立場並未改變。

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

駁「切割鄭麗文」　批傳言天馬行空

針對外傳馬英九藉此與國民黨主席鄭麗文兩岸路線切割，蕭旭岑直言完全不實，強調馬英九與鄭麗文皆依循國民黨黨綱，在「九二共識、反對台獨」基礎上推動兩岸政策，不存在路線分歧。

對於外界各種版本說法，蕭旭岑則形容為「連續劇式的繪聲繪影」，不僅內容誇大、甚至自相矛盾，「我不會、也不應該回應」，並呼籲相關揣測應畫下休止符。

▲前總統馬英九出席國民黨全代會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

強調感念栽培　籲社會回歸重要議題

蕭旭岑多次強調，馬英九對他「恩重如山」，自己一輩子不會忘記栽培與照顧，未來若有人攻擊或污衊馬英九，他仍會站出來辯護。他也提到，馬英九一貫用人標準就是「人品端正、操守清廉」，外界將相關說法解讀為影射，屬於過度延伸。

最後，蕭旭岑呼籲社會各界，應將焦點回歸能源、憲政及國際局勢等更重要議題，強調此次人事異動不應被過度政治化，「人生來來去去，希望不要傷害任何人」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳遭馬英九「切割」　蕭旭岑親回離職內幕
台北「隱藏版碳烤雞排」宣布熄燈　老顧客不捨
要變天了！鋒面雨將至　北台灣轉雨降溫再現1字頭
獨／台中情侶雙屍命案！　浴室全是血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳離職遭馬英九「切割」　蕭旭岑親回離職內幕：感念他恩重如山

行政院：4月起液化石油氣貨物稅減徵50%　公共運輸票價不調漲

藍白拍板「縣市長整合採全民調」　李四川：尊重黨部決定

卓榮泰質疑718億動支合法性　藍轟「自相矛盾」：法律也有顏色？

馬英九切割挨諷「金光閃閃」　蕭旭岑：心要感恩否則會活的痛苦

藍營高雄市議員下週啟動首波提名登記　柯志恩喊：拚過半席次

中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

劉世芳臭臉瞪記者稱「胸部被碰到」　陳揮文怒轟：做部長了不起？

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

傳離職遭馬英九「切割」　蕭旭岑親回離職內幕：感念他恩重如山

行政院：4月起液化石油氣貨物稅減徵50%　公共運輸票價不調漲

藍白拍板「縣市長整合採全民調」　李四川：尊重黨部決定

卓榮泰質疑718億動支合法性　藍轟「自相矛盾」：法律也有顏色？

馬英九切割挨諷「金光閃閃」　蕭旭岑：心要感恩否則會活的痛苦

藍營高雄市議員下週啟動首波提名登記　柯志恩喊：拚過半席次

中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

劉世芳臭臉瞪記者稱「胸部被碰到」　陳揮文怒轟：做部長了不起？

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

快移除！Chrome百萬次下載擴充功能是惡意軟體

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

張恬慈完封勝　丹鳳高中暌違11年再奪后冠

政大轟106分輕取中信！吳志鍇達900分里程碑、台商爸全程見證

挨酸「沒有信只剩下樂團」！　信樂團主唱無奈吐真實心聲

擺脫慘敗陰霾！菜鳥「松山雙星」合砍40分　虎科大30分痛擊臺藝大

史丹利日本驚見7點播體育！　感嘆日運動強大主因：這在台灣不可能

氣溫一升頭皮就失控！專家解析春季頭皮保養3步驟

鄰居崩潰！伸港透天厝囤垃圾溢出大馬路　環保局開罰限期清空

立委轟瘦瘦針亂象「BMI值16照賣」　石崇良：1個月內提強化措施

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

政治熱門新聞

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

要「台灣說一句話」挺川普　矢板明夫：非常有價值

表決會輸那就不表決！藍委缺席少1票　翁曉玲直接散會快閃走人

劉世芳臭臉瞪記者稱「胸部被碰到」　陳揮文怒轟：做部長了不起？

後悔318太陽花學運造神柯文哲！　前幕僚：我這輩子犯最大的錯

藍白2026合作協議出爐　民調執行還得另立辦法

凍漲電價？卓榮泰：那2字我不宜講

被韓矮化「中國台灣」　外交部反擊：外僑居留證改稱「南韓」

不滿初選程序　雲林民眾黨前主委林淑芬姊弟宣布退黨

程序委員會直接不表決！　翁曉玲稱：只是比照民進黨過去做法

盧秀燕進軍華府　會晤AIT關鍵人物畫面曝

被點名對決蔣萬安　謝震武回應了：2026我一定不會缺席

藍白合新進度！合作協議下午出爐　擬採全民調決勝負

卓榮泰赴日單據遭疑　她酸：外交悲劇

更多熱門

相關新聞

金光閃閃！遭馬切割　蕭旭岑：心有感恩才不會痛苦

金光閃閃！遭馬切割　蕭旭岑：心有感恩才不會痛苦

馬英九基金會近日大動作發布人事異動，前執行長蕭旭岑、前員工王光慈於2月底閃電離職，聲明當中還強調，未來兩人的言行均不代表基金會及馬英九本人立場，後續出現「路線分歧」、「馬英九前重量級親信」回歸內鬥等各種揣測。主持人王淺秋今（18日）於晚間廣播節目「飛碟晚餐」開場時就語帶諷刺稱，所有人都在影射「某個人金光閃閃、刀光劍影！」蕭旭岑則說，有很多版本跟故事都天馬行空，「我都不會也不該回應。」他強調，不管最後因為什麼原因離開，心中就是要充滿感恩，否則會一直活在痛苦跟悔恨裡。

國民黨高雄市議員下週啟動首波提名登記

國民黨高雄市議員下週啟動首波提名登記

中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

中常委要求開鍘「背骨仔」蕭敬嚴　鄭麗文：考紀不是黨主席一人意志

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

盧秀燕訪美談軍購「不應輕忽戰爭可能性」　綠：應提醒黨主席跟立委

盧秀燕訪美談軍購「不應輕忽戰爭可能性」　綠：應提醒黨主席跟立委

關鍵字：

蕭旭岑馬英九基金會離職兩岸政策國民黨

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

方志友淚訴11年婚姻壓力！

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

90%人不知腎壞了！醫示警「冒5症狀」恐已末期

吳淡如：這7種人最難變有錢

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

家有未滿12歲童可找外傭　就業安定費每月5000、4/13開放申請

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

入境系統標註惹怒台灣　韓外交部回應了

更多

最夯影音

更多
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面