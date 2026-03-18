傳離職遭馬英九「切割」　蕭旭岑親回離職內幕：感念他恩重如山

▲蕭旭岑強調離職是因接任黨副主席後公務繁忙，對馬英九始終心存感激。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者閔文昱／綜合報導

蕭旭岑日前離開馬英九基金會執行長職務，引發政壇諸多揣測，甚至傳出「被切割」、「清算」等說法。對此，蕭旭岑18日受訪強調，整起事件「很單純也很自然」，並重申對前總統馬英九的栽培「永遠感念與支持」。

人事異動掀議 基金會聲明劃清界線

馬英九基金會16日發布聲明指出，蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底完成離職交接，未來兩人言行不再代表基金會及馬英九立場，並由前董事戴遐齡接任執行長。此一表述引發外界高度關注，各種關於內部鬥爭、政治切割的傳言甚囂塵上。

蕭旭岑親揭原因：黨務繁重主動請辭

對於外界質疑，蕭旭岑說明，自2025年11月接任國民黨副主席後，黨務工作繁重，本就有意不再兼任基金會職務，因此離開是「任務結束」，並非外界所稱的被動離職或遭切割。他強調，相關安排是自然的職務轉換，一切以基金會對外說明為準，自己也完全尊重。

此外，蕭旭岑表示，未來無論在哪個職位，都會持續實踐馬英九推動兩岸和平、「九二共識」、反對台獨的理念，立場並未改變。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

駁「切割鄭麗文」 批傳言天馬行空

針對外傳馬英九藉此與國民黨主席鄭麗文兩岸路線切割，蕭旭岑直言完全不實，強調馬英九與鄭麗文皆依循國民黨黨綱，在「九二共識、反對台獨」基礎上推動兩岸政策，不存在路線分歧。

對於外界各種版本說法，蕭旭岑則形容為「連續劇式的繪聲繪影」，不僅內容誇大、甚至自相矛盾，「我不會、也不應該回應」，並呼籲相關揣測應畫下休止符。

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

強調感念栽培 籲社會回歸重要議題

蕭旭岑多次強調，馬英九對他「恩重如山」，自己一輩子不會忘記栽培與照顧，未來若有人攻擊或污衊馬英九，他仍會站出來辯護。他也提到，馬英九一貫用人標準就是「人品端正、操守清廉」，外界將相關說法解讀為影射，屬於過度延伸。

最後，蕭旭岑呼籲社會各界，應將焦點回歸能源、憲政及國際局勢等更重要議題，強調此次人事異動不應被過度政治化，「人生來來去去，希望不要傷害任何人」。