全國首創送藥到府系統　南投縣獲智慧城市創新應用獎醫療優勝

▲南投縣「送藥到府服務系統」奪2026智慧城市創新應用獎-智慧醫療優勝獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府建立全國首創的「送藥到府服務系統」，透過智慧平台串聯醫療院所、社區藥局與配送服務，讓藥師專業直接走進家門，提供用藥指導與藥事照護，讓偏鄉長者也能安心用藥、健康生活，因此獲得台北市電腦公會主辦之「2026智慧城市創新應用獎－縣市創新應用組－智慧醫療優勝獎」。

頒獎典禮於3月17日在台北南港展覽館舉行，由副總統蕭美琴親自頒獎表揚，肯定南投以智慧科技結合藥事專業、突破地理限制，打造偏鄉醫療照護創新典範的成果。

縣府指出，該縣幅員遼闊、山區偏鄉眾多，高齡人口比例持續攀升，許多慢性病長者在就醫後仍面臨「取藥不便」的困境，由衛生局整合跨局處資源與在地藥事專業，透過智慧平台串聯醫療院所、社區藥局與配送服務；該項創新服務也與縣府社會及勞動局、南投縣藥師公會及南投縣藥劑生公會等協作夥伴攜手合作，在送藥過程中同步關懷高齡與弱勢族群，自系統啟用以來成功發掘567位未列冊的獨居長者，並即時轉介社政單位提供關懷與社會資源，讓送藥服務成為守護長者生活安全的重要網絡。

衛生局長陳南松表示，全國首創送藥到府服務系統不僅提升醫療服務可及性，更將藥事服務延伸為社區關懷的重要力量，展現智慧城市應用在公共健康治理上的高度價值，自114年5月7日起，民眾更可透過數位平台快速申請服務，截至12月31日已完成3988人次服務，不僅解決偏鄉長者取藥不便問題，更確保慢性病患者用藥安全；縣長許淑華強調，未來將持續深化智慧科技應用，擴展醫療照護網絡。