林邊太陽能板暫置場狂燒　能源署：未發現重大汙染擴散

▲林邊鄉太陽能板戶外暫置場。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場17日中午發生火警，現場為銧昊股份有限公司存放光電模組之置料場，消防局接獲通報後出動大批人車前往搶救，火勢於下午4時7分左右獲得控制，燃燒面積約8000平方公尺。不料18日清晨6時現場又冒出白煙，消防局再度出動消防車及怪手，於上午7時30分撲滅並持續灑水降溫，所幸全程無人員傷亡。

經濟部能源署對此說明，經查證起火地點為業者存放光電模組之置料場，並非太陽光電發電案場，詳細起火原因刻由消防局調查中。能源署指出，業者已於事故發生第一時間啟動內部緊急應變機制並通報消防單位處理，隨後於官方網站及社群平台發布公開聲明，並表示將主動配合消防及相關主管機關釐清起火原因，進行全面安全檢討與改善。

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在環境影響方面，能源署表示，屏東縣環保局接獲通報後同步啟動空氣品質監測及周邊巡查，下風處附近感測器監測結果顯示，火警期間PM2.5濃度約為每立方公尺10至25微克，屬普通等級，目前未發現重大污染擴散情形，但環保局仍提醒附近民眾適度做好個人防護措施。

屏東縣長周春米對此次公安事故十分重視，要求相關單位盡快撲滅殘火及持續監控空品，並責令環保局配合消防局進行火災調查，務必徹查失火原因。能源署也強調，業者後續應配合調查，若經查明係業者堆置不當引發自燃或有違反空污法令情事，環保主管機關得依《空氣污染防制法》規定裁處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。此外，針對事故後續產生的廢棄太陽能板及相關材料，環保局也將依相關規定督促業者妥善辦理，避免造成二次污染。

