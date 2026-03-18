要變天了！鋒面雨將至　北台灣轉雨降溫再現1字頭

▲微弱鋒面南下通過，影響北台灣天氣 。（圖／中央氣象署，下同）



記者許力方／台北報導

要變天了，中央氣象署表示，北方的鋒面及微弱冷空氣正逐漸南下，明天（19日）起開始影響台灣天氣，北部除了轉雨也因東北季風增強高溫略降，稍感涼意，預估鋒面將徘徊至周末，北東地區不定時有短暫降雨，宜花山區有局部較大雨勢。

氣象署預報，明天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫將稍下降，其他地區早晚涼，中部以北及東北部低溫16至18度，南部及花東約19度，高溫方面，北部、東北部及東部略降至約23度，花東約25度，中南部可達28度以上。

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天氣方面，受微弱鋒面通過影響，會變得較不穩定，桃園以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有不定時的局部短暫陣雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

這樣天氣持續21日（周六），東北季風影響下，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚涼。由於鋒面位於台灣東北部海面，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，其中周六東北部及東部山區有局部較大雨勢發生的機率。

民間氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」則指出，明天微弱鋒面掠過與東北季風增強，北台灣將要小變天，北桃基宜花東天氣雲多偶雨，不定時的短暫小雨，氣溫稍稍下降，整天感覺舒適稍涼；竹苗地區在雲雨邊緣，多雲為主、偶有零星陣雨；中南部持續晴朗，白天體感偏暖熱，早晚稍有涼意、日夜溫差大。