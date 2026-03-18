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南投縣負債歸零...年增2372萬減輕教師負擔　8月起國中小行政擴編

▲南投縣為減輕教師負擔，8月起進行國中小行政擴編。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣為減輕教師負擔，8月起進行國中小行政擴編。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣近年財政持續改善，公共債務已於去年底達成歸零里程碑，縣府得以將節省資源轉化為實質福利；縣長許淑華宣布，自115學年度（即8月1日起）起，擴大國中小學行政人員編制，預計每年增加約2372萬元支出，減輕教師兼任行政工作壓力，也讓教育回歸教學本質。

許淑華18日到埔里鎮育英國小、南光國小及宏仁國中三校走訪，傾聽校方改善校園需求，並核准近916萬元校園改善經費，包括教室地板及置物櫃修繕、活動中心冷氣新增、校舍牆面磁磚更新等，同時在育英國小宣布學校行政組織將擴編，縣議員吳國昌、黃世芳、南投縣體育會理事長羅俞欣等人也到場關心。

▲減輕教師負擔，8月起國中小行政擴編，南投負債歸零，利多政策加碼。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，少子化雖導致學生人數減少，但隨著社會形態改變，特殊教育需求、輔導案件、校園霸凌投訴、危機處理等案件頻繁上升，許多教師兼任組長、主任等職務，處理非常繁重的各項行政工作，業務不減反增；部分老師因行政負擔過重而喪失教學熱忱，甚至出現行政職無人願接的窘況，校長與教師提早退休比例也逐年攀升。

▲減輕教師負擔，8月起國中小行政擴編，南投負債歸零，利多政策加碼。（圖／南投縣政府提供）

▲減輕教師負擔，8月起國中小行政擴編，南投負債歸零，利多政策加碼。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，唯有明確分工、優化行政效能，才能讓教師專注課堂，提升學生學習力，這次調整特別針對行政負載較重的學校進行優化，內容包括：國中方面，4至6班學校組長從2名增至3名（+1）；7至12班從4名增至6名（+2）；13班以上統一增至11名（+1至2名），預計惠及全縣20所國中，總計增加26名教師兼任組長；國小方面，7至12班規模學校行政組織從「2主任2組長」調整為「3主任3組長」，解決「斷崖式」人力缺口，預計惠及19所國小，增加38名教師兼任主任及組長。

縣府教育處表示，縣府在財政可承擔範圍內全力挹注、展現長遠教育投資決心，不僅改善行政過載、降低近30%行政新手接任帶來的經驗斷層與校務危機，更有助穩定師資、留住優秀教育人才。

南投縣教育產業工會理事長許莉甄指出，在非六都縣市中，中央法規對行政編制的保障相對有限，但南投縣府願意主動加碼，尤其國中行政人力調整後，甚至優於鄰近彰化縣，反映出縣府體察到國中階段青少年叛逆、校園霸凌等案件頻繁增加，都造成校園行政負擔，也願意說服議會支持、減輕老師負擔，她認為南投教育已邁出一大步。

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