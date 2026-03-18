行政院：4月起液化石油氣貨物稅減徵50%　公共運輸票價不調漲

▲行政院副院長鄭麗君主持「穩定物價小組」第2次臨時會報。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

為因應中東情勢變局對全球能源及物價之衝擊，行政院副院長鄭麗君今（18日）召開「穩定物價小組」第2次臨時會報，決議新增自4月起液化石油氣貨物稅減徵50%之新措施，透過產業供應鏈穩定等措施，確保國內物價穩定，力求全年CPI年增率控制在2%以內的目標不變。此外，針對民眾關心的公共運輸票價部分，交通部也表示不會調整。

鄭麗君表示，確保能源供應穩定是當前穩定物價的首要任務。目前國內油氣存量高於法定規範，3月至4月天然氣已全數調度到位，供應無虞，也正積極推進5月天然氣調度作業。

在國內油價部分，鄭麗君指出，本週汽、柴油原應各漲9.5元及10.9元，中油公司依亞鄰最低價原則，另啟動專案平穩機制，再吸收至少6成售價漲幅，3月14日已宣布16日到22日國內汽柴油價格不調整，有效減緩國際油氣價格上漲之衝擊。

鄭麗君說，政府也於3月16日機動擴大調降汽、柴油貨物稅至法定上限50%，每公升稅額分別擴大調降至3.415元與1.995元。鄭並於會中決議，自4月起減徵液化石油氣貨物稅50%（每桶20公斤瓦斯減徵6.9元），以減輕業者營運及民眾負擔。

針對國際能源上漲推升氮肥原料（尿素、液氨）價格波動不確定性，農業部已確認目前可供應製肥原料國內庫存至今年7、8月，下半年尚有採購契約之貨源，且台肥公司原料來源國多元（如印尼、澳洲等），確保至年底原料來源供應無虞。

鄭麗君請農業部持續關注國內肥料與製肥原料庫存供應及國際製肥原料市場行情，若有明顯漲幅將啟動化學肥料原料漲幅補助措施，以確保國內肥料供應無虞及價格平穩。針對生產端成本，政府持續實施農機用油免徵5%營業稅；漁業動力用油除持續免徵稅負外，亦編列17.93億元預算提供14%優惠補貼，確保農漁畜產品價格產銷平穩。

為提前因應國際能源價格波動對民生商品產生的外溢效果，鄭麗君請經濟部及行政院消保處等相關部會強化民生商品價格監測；針對民眾關心的外食，經濟部已擴大指標餐飲監測範圍至13品項、34個知名品牌，請經濟部鎖定民眾經常購買之消費品項，加強監測；消保處亦將加強辦理17項民生物價訪查，必要時增加訪查頻率。

另外，鄭麗君也請物價聯合稽查小組密切注意價量變動之合理性，不定期啟動稽查，避免發生哄抬、囤積等不法情事，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。

在產業面，鄭麗君指示經濟部等部會密切關注國際油價上漲對產業的外溢效果，例如乙烯、丙烯等石化產業基礎原料，以及中下游產業，包含化纖、橡膠、汽車零組件及鞋業等製造業的原料供應可能受到影響，請經濟部掌握產業狀況，適時提供協助。

針對民眾關心的公共運輸，交通部於會中報告指出公共運輸票價不調整。鄭副院長責成交通部確保我國航商的水域安全，並密切關注全球貨櫃運價變動，確保進出口貿易不受衝擊。

國內物價方面，3月上旬因蔬果供量充裕及春節採購需求消退，食物類價格呈現平穩，服務類部分項目（如計程車資、旅遊團費等）之春節暫時性漲價亦已結束，雖國際油價因228中東衝突大幅上漲，但在政府啟動專案緩漲搭配汽柴油雙緩漲機制，並擴大汽柴油貨物稅減徵幅度下，降低國際油價負面衝擊，主計總處預估第1季CPI仍將低於1.5％。

鄭麗君說，面對中東情勢不確定性，政府已經啟動汽柴油雙緩漲及專案緩漲機制，並擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，以及穩定民生物資及農工原料等多項穩定物價措施，力求全年CPI上漲率控制在2%以內。