新北無障礙環境考核滿分12連霸　建築物施工管理蟬聯5屆特優

▲114年公共建築物無障礙生活環境業務督導考核，新北市政府榮獲「特優」的佳績，工務局長馮兆麟（左1）率領團隊於市政會議獻獎，與副市長劉和然（左3）分享榮耀。（圖／新北市工務局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動人本環境與施工管理成效再創佳績，於114年度內政部國土管理署考評中表現亮眼，「建築物無障礙生活環境業務督導」榮獲特優，締造連續15年特優、連12年滿分全國第一的紀錄；「建築物施工管理業務考核計畫」亦獲特優，寫下蟬聯五屆的亮眼成績。工務局長馮兆麟今（18日）於市政會議中獻獎，與副市長劉和然分享得獎喜悅與榮耀。

副市長劉和然表示，新北市多年來在中央考核屢屢獲獎，是對市府團隊努力的高度肯定。未來將持續優化施工安全與管理效能，以提升公共安全，同時在既有或新建公共建築物無障礙管理精進檢討，打造「市府用心、民眾安心」之友善城市。

▲工務局榮獲114年度「建築物施工管理業務考核特優」。

馮兆麟指出，建築物施工管理業務考核涵蓋施工勘驗、防災應變、電子化管理等項目，市府除修訂法令、提高專業機構現場勘驗頻率外，也推動開挖安全監測第三方監督與深開挖管理機制，並與營造業及技師公會意見交流，完善管理措施，以預防災害發生。

無障礙環境推動方面，馮兆麟表示，工務局每年輔導約200至250件場所改善，範圍涵蓋公廁、超商、社區、醫院、百貨商場及政府大樓等高頻率使用的公共空間。截至114年12月底，已完成4,721處場所改善。市府透過不定期清查，並強化與各目的事業主管機關橫向聯繫，精進管理機制，讓無障礙環境真正落實於市民日常生活。

此外，「114年度市區道路養護暨人行環境無障礙考評」取得佳績，包括人行環境考評六都第一、汐止區大同路二段更獲評為年度最佳。新北將持續改善人行道淨寬、斜坡道定位與警示設施及鋪面平整度，因應高齡化與人本交通趨勢，持續實現友善城市的願景。