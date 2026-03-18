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臺日跨國交流農業永續　新北分享有機營養午餐推動經驗

▲臺日跨國交流農業永續 新北分享有機營養午餐推動經驗。（圖／新北市農業局提供）

▲日本有機農業振興協會率隊拜會農業局，交流有機農產品供應學生營養午餐政策。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為交流有機農產品供應學生營養午餐政策，日本有機農業振興協會日前來臺與新北市農業局辦理雙邊交流會，雙方針對有機農業推動政策和有機農產品供應營養午餐等核心議題進行深度對話，盼透過跨國經驗借鏡，共同促進農業及環境的永續發展。

農業局長諶錫輝表示，新北市以消費市場為主，並非傳統農業生產縣市，但市府透過肥料資材補助、生態服務給付等多元措施，協助農民轉型投入有機農業。同時為穩定農民銷售通路，推動「4+1安心蔬菜計畫」，讓全市國中小學營養午餐每週提供1天有機蔬菜、4天產銷履歷蔬菜，目前已有742所學校、幼兒園及公共托育中心參與，約32萬名學童受惠。

▲臺日跨國交流農業永續 新北分享有機營養午餐推動經驗。（圖／新北市農業局提供）

▲日本有機農業振興協會理事長高橋優子女士與農業局長諶錫輝互相致贈紀念品。

日本有機農業振興協會理事長高橋優子指出，日本農業結構與新北市相似，多為小農集約經營，如何穩定有機農產品供應量，以及推動政府採購有機食材，仍需政府與民間攜手建立完善制度。她也肯定新北市在政策推動與市場整合上的成果。

新北市農業局表示，藉由多元農業政策輔導，新北市的農友可以更容易投入有機農業，更吸引青年返鄉務農，同時聯手農友一起觀測生態，領取生態薪水和生態保育一舉兩得，讓有機友善農業不僅保護環境風貌，也提供市民更健康的選擇，新北市也將持續與國際合作交流，共同推動有機友善農業，聯手各方夥伴朝永續發展前進。若想了解更多新北市有機友善農業資訊資訊，歡迎查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

▲臺日跨國交流農業永續 新北分享有機營養午餐推動經驗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長期推動有機農業國際交流，與國際合作推動農業永續。

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