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補習班深夜離奇竄火！化學物殘渣復燃　初判與實驗有關

▲補習班化學實驗結束，殘渣復燃竄濃煙。（圖／民眾提供，以下同）

▲補習班化學實驗結束，殘渣復燃竄濃煙。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮昨日深夜發生一起補習班火警，位於公館路上的一間補習班突然從3樓竄出濃煙，現場存放金屬鈉、金屬鋅等危險化學物質，消防隊據報前往搶救，幸好抵達時火勢已經由補習班業者自行撲滅，現場沒有人員受困受傷，詳細起火原因仍待調查。

彰化縣消防局17日深夜10點多據報，指出公館路上一棟三樓建築物有濃煙竄出，而且不確定有沒有人員受困，立即調派田中、二水等分隊人車火速趕往現場，抵達時雖然建築物外觀已經看不到明顯火煙，但三樓後側的化學教室內部煙霧瀰漫，部分桌椅跟冷氣機都有被燻黑燒灼的痕跡。

▲補習班化學實驗結束，殘渣復燃竄濃煙。（圖／民眾提供）

經過初步了解，起火點就在三樓的化學實驗室。根據報案的補習班負責人表示，當天晚上在教室進行「氫氧化鈉加鋅」的氧化反應實驗，結束後疑似沒有處理好實驗廢棄物，導致化學殘渣復燃，瞬間竄出大量濃煙。發現後馬上拿滅火器緊急處理，也迅速打電話報案，並且跟隨後趕到的消防隊員確認，當時學生都已經下課離開，教室內沒有人員受困。

雖然火勢沒有繼續擴大，但因為教室裡還有不少化學藥品，消防人員不敢大意，還是佈署水線進行降溫，並且協助現場通風排煙，確保殘火完全熄滅、安全無虞。詳細起火原因還要進一步調查。消防局也特別提醒，學校或補習班進行化學實驗時，一定要嚴格遵守操作程序，尤其是實驗後的廢棄物更要小心處置，避免類似意外再次發生。

▲補習班化學實驗結束，殘渣復燃竄濃煙。（圖／民眾提供）

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