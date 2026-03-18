每天數14小時！她花70天數到107萬　打破金氏世界紀錄

▲奈及利亞女子連續70天大聲數數，成功創下世界紀錄。（AI協作圖／記者楊庭蒝製作，經編輯審核）



記者楊庭蒝／綜合報導

奈及利亞一名女子近日創下驚人紀錄！她花了整整70天、每天最長達14小時不停大聲數數，最終一路數到107萬，成功刷新保持18年的金氏世界紀錄，成為史上「口頭數數最高數字」保持人。

綜合外媒報導這位女子名叫Favour Ogechi Ani，她自2025年10月開始挑戰，幾乎長時間待在家中專心數數。看似簡單的動作，實際上卻極度考驗耐力與精神力，長時間重複單調行為甚至可能讓人崩潰，但她憑藉對數數的熱情與堅定意志，一路堅持到底。

據報導，她表示，「過程真的很辛苦，但我對數數的熱愛讓我撐下去。」她也提到，背後有團隊一路支持與打氣，讓整個挑戰雖然困難，卻也充滿樂趣。「我抱著破釜沉舟的決心完成這個目標，從來沒有想過放棄。」

為了讓紀錄具備公信力，她從10月8日起每天在YouTube直播自己的計數過程，作為挑戰紀錄的佐證。她也特別感謝一路為她加油的觀眾，成為支撐她持續到12月16日的重要動力。

她透露，這次挑戰的靈感來自對人生的體悟與自我突破的渴望，「我想突破極限、完成一件不平凡的事，這股動力推著我走到最後。」

事實上，原本的紀錄是大聲數到100萬，並已維持長達18年。不過Favour並沒有在達標後停下腳步，而是持續往上數，最終將紀錄推進到107萬，進一步拉高門檻。

談到完成挑戰的那一刻，她坦言百感交集，「說出最後一個數字時，同時感到如釋重負與喜悅，真的很不可思議，也很開心自己完成了一件獨一無二的事情。」